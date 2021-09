PropTech: Witco (ex-MonBuilding) lève 12 millions d’euros auprès de Daphni et Eurazeo

98% des salariés souhaitent un rythme mixte entre télétravail et travail en présentiel, selon une étude de la CGT-UGICT. Afin d’accompagner les entreprises dans la gestion des lieux de travail, MonBuilding, qui change de nom pour Witco, lève 12 millions d’euros en série A auprès de Daphni et Eurazeo, avec la participation de Naxicap, UL Invest et de business angels. Il s’agit du troisième tour de table de la startup parisienne qui compte au total 14,3 millions d’euros à son capital.

Lancé en 2016 par Eliane Lugassy et Kévin Longer, Witco développe une application permettant notamment aux entreprises de réserver des salles de coworking ou au sein du bureau, de gérer les visiteurs, d’organiser des événements ou encore de créer des badges dématérialisés. La startup s’adresse également aux particuliers en proposant aux occupants d’un même immeuble de communiquer facilement via l’application.

Depuis la pandémie, Witco a enregistré une hausse significative de demandes de la part des entreprises. Elle compte à ce jour 5 000 entreprises clientes dont Parfums Christian Dior, Ipsen, Mazars, Vinci et BNP Paribas Real Estate.

Witco est présent au total dans 800 immeubles dont Covivio, Amundi RE, Axa IM, Swisslife, des espaces de coworking de Mamaworks, RIVP, Wellio, ou encore des résidences du Crous, de Primonial et de coliving à l’instar de Sharies ou Ivynest.

La startup, qui compte 50 salariés dans ses bureaux à Paris, Lyon et Madrid, ambitionne d’ouvrir prochainement des bureaux au Royaume-Uni et en Allemagne.

Witco : les données clés

Fondateurs : Eliane Lugassy et Kévin Longer

Création : 2016

Siège social : Paris

Secteur : PropTech, HR Tech

Financement : 12 millions d’euros en série A auprès de Daphni et Eurazeo, avec la participation de Naxicap, UL Invest et de business angels.