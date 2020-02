Publicité: Proxistore lève 5,3 millions d’euros pour faire de la résistance face aux GAFA

Proxistore, qui développe une plateforme d’achat publicitaire axée sur la géolocalisation, lève 5,3 millions d’euros auprès des investisseurs historiques PX Holding SA et Roularta Media Group NV, ainsi qu’à deux fonds institutionnels belges, la SRIW et le fond hennuyer IMBC. Il s’agit pour la startup belge de son quatrième tour de table.

Fondé en 2011 par Bruno Van Boucq, Proxistore a développé une technologie permettant aux annonceurs de diffuser des publicités en ligne ciblées selon la géolocation des internautes. La startup met à la disposition des agences de publicité (comme Havas ou Mediabrands) et des chaînes de retail (comme Carrefour, Monoprix ou Rituals) une plateforme d’achat d’espaces publicitaires. Cette plateforme se base sur les données de localisation des internautes pour proposer un ciblage pointu.

L’impact des nouvelles règles RGPD

Depuis les nouvelles directives du RGPD, Proxistore a connu une certaine défaillance de la part des annonceurs. Néanmoins, l’entreprise l’assure, sa technologie brevetée internationalement respecte les loi européennes en matière de vie privée.

« Nous avons traversé les nouvelles règles GDPR avec deux sentiments: le premier celui d’être compris, protégés même puisque nous avons développé notre solution sur une base liée au consentement et sans stocker de données de géolocalisation; le second celui d’être exclus par les agences et les annonceurs le temps que notre dossier soient enfin validés par leurs jusrites. Cela a parfois mis 18 mois » , commente le CEO Bruno Van Boucq, pour qui les GAFA ont été « les premiers gagnants ».

« Il reste de la place aux côtés des GAFA »

Cette levée de fonds doit permettre à Proxistore de devenir un acteur majeur de la publicité à échelle européenne. « Aujourd’hui nous sommes à nouveau dans la course avec une solution brevetée, européenne et solide ». « Cette opération est la démonstration qu’il reste de la place aux côtés des GAFA. Les acteurs européens sont aussi capables d’innovation et de réussite dans le monde du digital où, bien trop facilement, beaucoup d’acteurs plient l’échine devant ces fournisseurs US trop puissants, peu scrupuleux des moyens utilisés pour gagner des parts de marché ou pour ne pas en perdre », poursuit Bruno Van Boucq.

Proxistore collabore avec plus de 200 éditeurs, à l’instar de TF1, Groupe Figaro, Marie-Claire ou encore Prisma. Sur ce secteur, on retrouve notamment la startup lyonnaise Geolid, qui a levé 15 millions d’euros en 2018.

Proxistore : les données clés

Fondateur: Bruno Van Boucq

Création: 2011

Siège social: Belgique

Secteur: Marketing, publicité

Activité: technologie permettant aux annonceurs de diffuser des publicités en ligne ciblées selon la géolocation des internautes

Concurrents: Geolid, …

Financement: 5,3 millions d’euros en février 2020 auprès des investisseurs historiques PX Holding SA et Roularta Media Group NV, ainsi qu’à deux fonds institutionnels belges, la SRIW et le fond hennuyer IMBC.