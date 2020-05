Qilibri lève 2,9 millions d’euros pour sa solution de rééquilibrage alimentaire sur-mesure

Qilibri (ex-Mon Panier Minceur), spécialisé dans le rééquilibrage alimentaire sur-mesure, annonce une levée de fonds de 2,9 millions d’euros, complétée par 600 000 euros de dette. Ce tour de table a été réalisé auprès de Day One Partners, Financière Saint James (family office de Michaël Benabou, co-fondateur de Vente-Privée), Guibor (family office de Dominique Romano), DN Capital Seed Fund, ainsi que de business angels.

Lancé en 2019 par deux entrepreneurs aguerris, Antoine Chabassol et Bastien Moreau, Qilibri propose sur son site des programmes nutritionnels sur-mesure pour différents objectifs: perte de poids, santé ou encore bien être. La plateforme conçoit des repas diététiques en format prêt à manger avant des les livrer aux domiciles des clients toutes les deux semaines. Les clients ont également accès à un suivi téléphonique individuel avec un diététicien-nutritionniste et peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement de coaching sportif.

« Un marché théoriquement saturé »

Antoine Chabassol, fondateur de Label Box, revendu à Lagardère après 5 ans de développement, et Bastien Moreau qui a développé pendant 6 ans Jumia, souvent qualifié d’«Amazon Africain» ont fondé Qilibri alors que le marché du bien-être alimentaire était déjà bien investi par des acteurs tels que Comme J’aime, Dietbon ou encore Weight Watchers (rebaptisé WW).

« Dès notre première année, nous avons montré que nous pouvions construire une expérience radicalement différente sur un marché théoriquement saturé. Maintenant vient le temps de la croissance. Day One Partners et tous nos investisseurs partagent pleinement cette vision et possèdent une vaste expérience de conseils et de soutien », commentent Bastien Moreau et Antoine Chabassol.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup parisienne ambitionne d’accélérer sa croissance et de développer de nouveaux produits et services. Qilibri souhaite également renforcer ses équipes en triplant ses effectifs sur les 12 prochains mois. La startup revendique à ce jour plus de 70 000 repas livrés chaque mois.

Qilibri : les données clés

Fondateurs : Antoine Chabassol et Bastien Moreau

Création : 2019

Siège social : Paris, Ile-de-France

Secteur : bien-être, FoodTech

Activité : La plateforme conçoit des repas diététiques en format prêt à manger avant des les livrer à domicile

Concurrents : Comme J’aime, Dietbon, WW (Weight Watchers)…

Financement : 2,9 millions d’euros en mai 2020, complété par 600 000 euros de dette. Ce tour de table a été réalisé auprès de Day One Partners, Financière Saint James (family office de Michaël Benabou, co-fondateur de Vente-Privée), Guibor (family office de Dominique Romano), DN Capital Seed Fund, ainsi que de business angels.