QONTO lance un nouveau service d’aide à la création d’entreprise.

QONTO, la banque en ligne dédiée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux freelances, continue de redéfinir les standards des services qu’une banque peut apporter à ses clients. Sous la direction de Philippine Rougevin-Baville, Directrice Générale France, Qonto vient de lancer un nouveau service dédiée à la création d’entreprise.

Cette initiative, destinée à simplifier les démarches administratives pour les entrepreneurs, s’inscrit dans une stratégie plus large visant à élargir et consolider l’offre de Qonto pour les TPE-PME, tout en ouvrant la voie à la rentabilité d’ici fin 2025, un point que nous aborderons plus précisement avec Philippine Rougevin-Baville en introduction.

Avec plus de 500 000 clients à travers l’Europe et des ambitions de croissance tout en pointant vers la rentabilité, Qonto veut s’affirmer dans un panorama concurrentiel très challengé avec notamment l’arrivée de REVOLUT BUSINESS aux cotés de MEMO BANK ou encore MANAGER ONE.

Ce nouveau service gratuit permet de centraliser et simplifier l’ensemble du processus de création d’une société. En trois étapes il couvre la rédaction des statuts, le dépôt de capital en ligne avec un certificat délivré sous 12 heures ouvrées, et l’immatriculation via le Guichet unique de l’INPI. Cette offre, gratuite jusqu’au 31 octobre 2024 (hors frais légaux), vise à réduire les obstacles administratifs pour les entrepreneurs, leur permettant de se concentrer sur le développement de leur activité.

Pour en parler nous recevons Philippine Rougevin-Baville, Directrice Générale France de QONTO