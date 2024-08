Banque en ligne : que faut-il savoir avant de faire son choix ?

Les banques en ligne attirent de plus en plus de français. Ces dernières sont considérées comme une alternative de choix aux établissements financiers traditionnels. S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, les services sont directement accessibles en ligne, partout et à n’importe quel moment. De quoi s’agit-il ? Quels sont ses avantages ? Quelles sont les innovations apportées par ce type de structure ? Voici toutes les informations à connaître pour faire le bon choix.

Une banque en ligne, c’est quoi exactement ?

Une banque en ligne comme Fortuneo est un établissement 100 % digital. Toutes les démarches sont dématérialisées et accessibles uniquement à distance. À la différence des banques traditionnelles avec réseau d’agences, ce type d’institution financière ne possède pas de guichets physiques. Une grande majorité de ses services se présente sur des plateformes numériques, c’est-à-dire sur le site web de l’enseigne, par voie téléphonique et/ou à partir d’une application mobile dédiée.

Les origines de la banque digitale remontent dans les années 1990. Le développement de ce type d’institution a surtout été propulsé par les nouvelles technologies d’information et de communication via Internet ainsi que l’essor des ordinateurs personnels. Les clients pouvaient donc tenir leurs comptes bancaires, payer leurs factures, transférer des fonds et réaliser une variété de transactions financières sans se déplacer en agence. Aujourd’hui, une grande majorité des banques traditionnelles proposent des services bancaires en ligne pour que les consommateurs puissent gérer leurs finances en toute simplicité.

Les banques en ligne proposent une palette de services :

l’ouverture et la clôture d’un compte courant ou d’un compte-titres, avec toutes les opérations correspondantes ;



la gestion du compte bancaire, avec un accès facile à l’historique des transactions, aux virements et au solde ;



la mise à disposition de différents moyens de paiement avec des offres de bienvenue à la clientèle, dont les cartes bancaires et les chèques ;



une variété de produits d’épargne tels que les livrets ;



des offres de crédit immobilier, de prêt à la consommation et de crédit renouvelable ;



différents types d’assurances, pour ne citer que l’assurance-vie à l’assurance mobile.

Banques en ligne et néobanques : quelles différences ?

Une banque en ligne « classique » propose une majeure partie des services bancaires habituels. Il s’agit, dans la majorité des cas, d’une filiale ou d’une extension des grandes banques traditionnelles déjà présentes sur le marché, telles que Monabanq et Fortuneo par le Crédit Mutuel, BoursoBank par la Société Générale, Hello Bank! par la BNP Paribas, BforBank par le Crédit Agricole, Ma French Bank de La Banque Postale ou Soon par Axa Banque.

Une néobanque se positionne également sur des services 100 % en ligne. Il s’agit cette fois-ci d’un établissement de paiement ayant obtenu une licence bancaire. Elle ne peut donc pas être considérée comme une banque au sens classique du terme. Contrairement à un établissement bancaire en ligne, elle ne découle pas du modèle économique et financier des institutions financières traditionnelles.

L’offre proposée par les néobanques est assez limitée. De manière générale, il est rarement possible d’y souscrire un crédit à la consommation ou d’ouvrir un compte épargne. En revanche, les centres de paiement sont particulièrement efficaces et les tarifs sont attractifs. Dans la majorité des cas, la gestion des comptes bancaires personnels ou professionnels se fait à partir d’une interface mobile intuitive. À ces particularités s’ajoutent la qualité et la réactivité de son service client. L’objectif est de compenser l’absence de guichet physique.

Quelques bonnes raisons d’opter pour une banque en ligne

Les avantages d’une banque en ligne ne cessent de se multiplier.

Simplicité et rapidité

La rapidité des services figure parmi les plus grands atouts d’une banque en ligne. À titre de référence, l’ouverture d’un compte bancaire se fait en quelques minutes. Désormais, il n’est plus nécessaire de prendre rendez-vous chez un conseiller bancaire en agence. La démarche est relativement simple. Le client est généralement amené à remplir un formulaire en ligne depuis son ordinateur ou son smartphone.

Une offre de bienvenue

La plupart des banques 100 % sur Internet récompensent les nouveaux clients avec un bonus de bienvenue. Il s’agit d’une somme d’argent versée directement sur le compte. Les modalités d’obtention varient d’un contrat à un autre. Si certaines banques l’offrent de façon immédiate, dès que le compte bancaire est opérationnel, d’autres l’accordent uniquement après un certain délai. En général, le montant de l’offre de bienvenue s’établit aux alentours de 80 €. Certaines enseignes sont même prêtes à accorder plus de 150 €, voire 200 € pour faire face à la concurrence.

Accessibilité et flexibilité

Les services d’une banque en ligne sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les clients peuvent ainsi tenir leurs finances partout et à n’importe quelle heure, à condition, bien évidemment, d’être connecté à Internet. De plus, les délais pour la plupart des opérations bancaires sont assez courts.

Des tarifs attractifs

Contrairement aux banques traditionnelles, les banques en ligne appliquent des tarifs particulièrement bas. Les frais de tenue de compte, le coût de la carte bancaire et les commissions sur les virements sont réduits, voire inexistants. Les coûts de fonctionnement relativement bas dus à l’absence de succursales justifient cet écart de prix. Il est donc assez courant d’accéder à des produits et des services comme la carte Visa Gold, la World Elite Mastercard ou les retraits à l’étranger gratuits. Il est tout de même nécessaire de vérifier les conditions qui accompagnent chaque offre.

Le recours aux nouvelles technologies

Les banques en ligne accordent une grande importance à l’innovation technologique. Elles proposent donc des fonctionnalités avancées à leurs clients :

des systèmes de gestion de budget,



des notifications en temps réel,



des rapports de dépenses détaillés,



une variété d’outils destinés à faciliter l’optimisation et le suivi quotidien des finances personnelles,



etc.

Sur les interfaces des sites web et des applications mobiles, la plupart de ces options ont été automatisées pour un résultat intuitif. Le parcours client est de plus en plus simplifié. Les applications mobiles bénéficient également d’une mise à jour régulière afin de maximiser l’expérience utilisateur.

Un service client réactif

La majorité des banques en ligne développent un service client réactif et disponible afin de pallier l’absence d’agence physique. Les conseillers en ligne sont joignables depuis plusieurs canaux, que ce soit par téléphone, par chat ou par e-mail. Aujourd’hui, il est même possible de les contacter par le biais des réseaux sociaux et d’organiser un rendez-vous par visioconférence.

Côté disponibilité, des plages horaires plus étendues ont été mises en place pour que les clients puissent entrer facilement en contact avec un responsable auprès de la banque. Chez certaines banques en ligne, le service client est disponible jusqu’à tard le soir, allant parfois jusqu’à 21 heures en semaine et toute la journée du samedi.