Lunar Ventures lève 50 millions d’euros pour financer la prochaine génération de startups DeepTech

Le fonds berlinois Lunar Ventures annonce la clôture de son deuxième véhicule à 50 millions d’euros, entièrement dédié aux startups DeepTech en phase précoce. Ce nouveau fonds s’inscrit dans la continuité du premier, lancé en 2021, et vise à investir dès les tout premiers stades, souvent avant toute traction commerciale, sur la base de la seule conviction technologique.

Spécialisé dans les infrastructures, l’intelligence artificielle, l’autonomie et les innovations issues de la recherche fondamentale, Lunar Ventures entend se positionner comme le premier partenaire technique des fondateurs scientifiques. L’équipe, composée d’ingénieurs, de PhDs et d’opérateurs, revendique un accompagnement fondé sur l’analyse scientifique des projets plutôt que sur les signaux du marché.

« Nous voulons être là avant la hype, avec la capacité d’évaluer des thèses complexes que peu de fonds comprennent vraiment à ce stade », explique Mick Halsband, cofondateur et General Partner.

Un positionnement technique assumé

Alors que la DeepTech capte désormais près de 44 % des investissements tech en Europe, Lunar Ventures alerte sur un effet de dilution des expertises : « Le capital a afflué, mais pas toujours avec la compétence nécessaire pour accompagner des projets aussi techniques sur le long terme », estime le fonds.

À rebours des approches opportunistes, Lunar assume une stratégie de conviction scientifique sur des domaines tels que les LLMs, la cryptographie homomorphe, la science décentralisée, ou encore les architectures local-first. Le fonds s’était positionné très en amont sur des sociétés comme Zama (cryptographie), Molecule (science ouverte), ou Deepset (IA linguistique).

Premiers investissements du fonds II

La stratégie de Fund II s’oriente vers 25 à 30 participations avec des tickets compris entre 750 000 et 1 million d’euros. Huit investissements sont déjà réalisés, dont deux ont connu des revalorisations en tour suivant (up-rounds). Parmi eux :

Bruin (Berlin) , plateforme unifiée de data observability, qualité et gouvernance pour les équipes data modernes.

, plateforme unifiée de pour les équipes data modernes. Lodestar Space (Londres), concepteur de robots autonomes de défense orbitale, soutenu par l’UKSA et l’ESA.

« Lunar a compris notre approche dès le premier jour, sans vulgarisation. Ils ont été les premiers à nous soutenir techniquement, puis à structurer notre communication produit et scientifique », témoigne Neil Buchanan, CEO de Lodestar.

Une concurrence montante en France

En France, plusieurs fonds se positionnent sur des stratégies proches. Quantonation, PSL DeepTech Fund (Elaia), ou encore Technofounders partagent cette approche fondée sur l’analyse technique, avec un ancrage fort dans les laboratoires et les spin-offs scientifiques. Lunar Ventures se distingue néanmoins par une ouverture transatlantique raisonnée, visant aussi les startups américaines hors Bay Area, souvent sous-financées en phase pré-Seed.

Fondé en 2017 à Berlin par Mick Halsband, Dr Elad Verbin et Luis Shemtov, Lunar Ventures est un fonds de capital-risque spécialisé dans le pré-Seed DeepTech, avec un positionnement centré sur l’analyse technique et scientifique des projets. Le fonds prévoit d’investir dans 25 à 30 startups, avec des tickets de 750 000 à 1 million d’euros, en Europe et à hauteur de 20 % aux États-Unis (hors Bay Area). Parmi les investissements notables figurent Zama, Deepset, Molecule. Lunar Ventures a également annoncé la promotion de Morris Clay au poste de General Partner.