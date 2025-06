1 milliard d’euros levés en 3 ans, Helsing incarne une nouvelle génération d’acteurs européen dans la défense européenne

La startup munichoise Helsing, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la défense, vient de franchir une nouvelle étape stratégique. En levant 600 millions d’euros lors d’un tour de financement de série D mené par Prima Materia, elle porte à environ 1,15 milliard d’euros le total de ses levées depuis sa création en 2021.

Le tour de table, qui rassemble Accel, Lightspeed Ventures, Plural, General Catalyst, SAAB et le nouvel entrant BDT & MSD Partners, intervient moins d’un an après une série C de 450 millions d’euros conclue en juillet 2024, elle-même précédée d’un tour initial de 209 millions d’euros en 2023, et 102,5 millions d’euros en 2021.

Contexte géopolitique et stratégique européen

L’invasion de l’Ukraine en 2022 a fait de la technologie, drones autonomes, guerre électronique, systèmes de renseignement reposant sur l’IA, un enjeu de première importance dans les conflits contemporains. L’OTAN a fait de l’IA et de l’autonomie des technologies prioritaires dans sa stratégie à l’horizon 2030, tandis que les budgets de défense européens sont en forte hausse. En Allemagne, le “fonds spécial” (« Sondervermögen ») a franchi les 100 milliards d’euros, et la France, le Royaume-Uni, la Pologne ou la Suède ont également renforcé leurs efforts militaires.

Les États-Unis et la Chine investissent massivement dans l’IA militaire (JAIC, Palantir ; « intelligentized warfare »), ce qui pousse l’Union européenne à intensifier ses initiatives, comme le Fonds européen de défense (EDF), PESCO ou EDIRPA, pour stimuler un écosystème deeptech souverain.

Helsing : IA “all-domain” européenne

Fondée par Gundbert Scherf, Niklas Köhler et Torsten Reil, Helsing développe des systèmes Logicielles d’intelligence artificielle capables d’analyser et de coordonner des opérations sur terre, mer, air, cyber et espace, une approche dite “all-domain”. Elle se positionne ainsi comme une alternative basé en Europe aux plateformes étasuniennes, en privilégiant une conception logicielle modulable, interopérable et non dépendante de fournisseurs extra-européens.

Comparatifs : une deeptech adossée à l’IA

Sur le plan international, Palantir, Anduril ou Shield AI incarnent l’IA militaire américaine. En Europe, certains acteurs se distinguent, Preligens, récemment racheté par Safran pour 220 millions d’euros et rebaptisé Safran.AI (safran-group.com), développe des algorithmes de traitement d’image satellite et full motion video, tandis que Hensoldt s’appuie sur des capteurs électroniques. Helsing se distingue par son ADN purement logiciel et nativement intégré à l’intelligence artificielle.

Le rôle moteur de Prima Materia et de Daniel Ek

Fondé en 2021 par Daniel Ek, Prima Materia se positionne comme un fonds de “moonshots” technologiques à forte dimension stratégique pour l’Europe. En tant que principal investisseur et président du conseil d’administration de Helsing, Daniel Ek explique : « Helsing est idéalement positionnée avec son leadership en IA pour fournir des capacités critiques… nous soutenons pleinement la souveraineté technologique européenne, une ambition que Helsing incarne pleinement. »

Recomposition du paysage Défense-Tech européen

Helsing fait figure d’illustration d’une recomposition du secteur avec un rapprochement entre deeptech et défense. Accel, Lightspeed, General Catalyst, SAAB, investisseur industriel historique, ont participé aux tours successifs, montrant la convergence entre logique d’investissement et enjeux sécuritaires.

Défis à venir : industrialisation, certifications, intégration

S’appuyant sur plus d’un milliard levé, Helsing doit désormais réussir son passage à l’échelle. Les enjeux principaux portent sur l’industrialisation des solutions logicielles, l’obtention de certifications militaires, et l’intégration dans les systèmes de commandement existants.