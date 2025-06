QuantWare lève 24,6 millions d’euros pour franchir le cap du million de qubits

Basée à Delft, la société QuantWare vient de lever un tour de série A à 24,6 millions d’euros, avec pour objectif d’industrialiser une technologie propriétaire de scaling quantique, baptisée VIO. L’idée est de poser les bases matérielles d’une informatique quantique à grande échelle.

QuantWare fait le pari d’accélérer la montée en puissance des machines via une architecture modulaire ouverte. La startup propose des QPUs (Quantum Processing Units) standardisés ou sur mesure, à destination des instituts de recherche, startups et entreprises technologiques. Une approche « open hardware » qui ambitionne de démocratiser la conception de machines quantiques et d’éviter la concentration technologique autour de quelques plateformes fermées.

« Nous pensons que l’industrie du quantique va suivre une trajectoire similaire à celle des semi-conducteurs. Notre rôle est de fournir les processeurs quantiques, pas d’imposer une machine ou une stack logicielle complète » expliquait récemment Matthijs Rijlaarsdam, CEO de QuantWare. Dans cette logique, l’entreprise met à disposition ses processeurs, mais aussi des services de fonderie permettant à des tiers de produire leurs propres designs, comme on confierait un SoC à TSMC.

La technologie VIO de QuantWare vise la barre du million de qubits, un seuil considéré par beaucoup comme nécessaire pour espérer atteindre la suprématie quantique pratique.

Le soutien à cette stratégie est désormais européen. La levée de fonds de série A a été réalisée auprès d’un pool d’investisseurs stratégiques, comprenant Invest-NL Deep Tech Fund, InnovationQuarter, EIC (European Innovation Council), Forward.One, QDNL Participations et le Graduate Entrepreneur Fund. Ce tour permettra à QuantWare d’agrandir ses capacités de fabrication de puces, de renforcer ses effectifs R&D et de structurer ses partenariats industriels dans l’écosystème quantique européen.