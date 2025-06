Delfio lève 1,5 million d’euros pour bousculer la distribution électronique : la revanche des marketplaces B2B

La chaîne d’approvisionnement en électronique grand public est l’une des plus opaques du commerce mondial. Entre réseaux de distributeurs officiels verrouillés par les marques et marchés parallèles marqués par l’instabilité, les retailers européens font face à une réalité aussi fragmentée que risquée.

Fondée début 2025, Delfio, startup basée à Amsterdam, a lancé cette semaine une plateforme d’achat groupé automatisée, conçue pour les professionnels du retail souhaitant accéder à de meilleures conditions d’approvisionnement. En agrégeant la demande de plusieurs acheteurs européens, Delfio leur permet de négocier collectivement avec un réseau de plus de 35 000 fournisseurs internationaux, couvrant les plus grandes marques du secteur, de Samsung à JBL en passant par Apple.

Jusqu’ici, de nombreux revendeurs étaient contraints de passer par des importateurs désignés par les marques, souvent à des prix fixés unilatéralement. L’alternative ? Explorer le marché parallèle, plus compétitif mais semé d’embûches avec des fournisseurs non vérifiés, des conditions de livraison variables, ou encore des incertitudes sur la qualité ou les garanties. Delfio entend capter cette marge cachée tout en sécurisant l’opération.

La plateforme couvre l’ensemble du cycle d’approvisionnement avec la centralisation des besoins, le sourcing, le contrôle qualité, la gestion logistique, le financement, le paiement fournisseurs. Les commandes sont consolidées et acheminées dans des hubs régionaux (Amsterdam, Hong Kong, Dubaï, États-Unis) où elles sont vérifiées avant expédition aux acheteurs. Les fournisseurs, eux, sont payés dans un délai de 48 heures, une rareté dans un marché habitué aux délais à rallonge.

Avec ce modèle, Delfio se positionne à la croisée du SaaS logistique, du financement intégré et de la marketplace transactionnelle B2B. Une hybridation qui rappelle les ambitions d’autres plateformes sectorielles comme Ankorstore (retail lifestyle), Faire (artisanat), ou Zageno (biotech), mais ici appliquée à l’électronique de masse.

Derrière la plateforme, on retrouve Roy Erdmann et Keihan Popal, deux profils issus du négoce international et de la technologie. Delfio a levé 1,5 million d’euros en financement pré-Seed auprès de Peak, investisseur spécialisé dans les SaaS B2B. La société, créée en 2025, opère depuis Amsterdam et dispose déjà de hubs logistiques sur quatre continents. Le lancement officiel de la plateforme a eu lieu cette semaine.