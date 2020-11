Quelle est cette FinTech africaine soutenue par Jeff Bezos?

Elle s’appelle Chipper Cash et vient de lever 30 millions de dollars en série B. Ce tour de table a été mené par Ribbit Capital, avec la participation de Bezos Expeditions, le fonds du PDG d’Amazon. La startup basée à San Francisco a récemment levé 13,8 millions de dollars en série A, en juin 2020.

Lancé en 2018 par l’Ougandais Ham Serunjogi et le Ghanéen Maijid Moujaled, Chipper Cash développe une application de services de paiement peer-to-peer (P2P) dans sept pays africains; le Ghana, l’Ouganda, le Nigeria, la Tanzanie, le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Kenya. Chipper Cash revendique 3 millions d’utilisateurs et traite en moyenne 80 000 transactions par jour. La FinTech propose également des services de paiements locaux et transfrontaliers aux commerçants via sa fonctionnalité Chipper Checkout.

Un secteur en plein essor sur le continent

Le secteur FinTech est en plein essor sur le continent africain. Selon la banque mondiale, en Afrique subsaharienne, 66% des personnes n’ont pas de compte bancaire, une région qui compte pourtant plus d’un milliard d’habitants. Jeff Bezos et les investisseurs ont pu être séduit par le potentiel de ce marché en pleine croissance, à l’instar de WorldRemit qui a racheté la FinTech Sendwave pour 500 millions de dollars cette année, spécialisée dans le transfert financier en Afrique.

Chipper Cash ambitionne désormais d’étendre son offre, en proposant notamment un service de transactions de crypto-monnaies, ainsi que la possibilité de négocier des actions. « Nous serons toujours une plateforme de transfert financier P2P, mais nos utilisateurs nous ont demandé d’offrir d’autres services de valeur… comme l’achat de crypto-monnaies et l’investissement dans des actions », a déclaré Ham Serunjogi au média américain TechCrunch. « Nous allons d’abord lancer le produit boursier au Nigeria pour que les Nigérians aient la possibilité d’acheter des actions (actions Tesla, Apple, Amazon et autres) via notre application. Nous nous étendrons ensuite à d’autres pays », conclut M. Serunjogi.

Chipper Cash : les données clés

Fondateurs : Ham Serunjogi et Maijid Moujaled

Création : 2018

Siège social : San Francisco

Secteur : FinTech

