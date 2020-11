Cyril Paglino prend la tête de TON Labs, acteur clé de la blockchain Free TON

Cyril Paglino est un entrepreneur spécialisé dans les crypto-monnaies et la blockchain. En 2017, il a fondé Starchain Capital, une société de capital-risque en crypto-monnaie. En 2019, l’entrepreneur a également lancé The Garage, le plus grand incubateur de blockchain d’Europe. Cyril Paglino vient d’être nommé nouveau CEO de TON Labs, l’entreprise qui est derrière le protocole blockchain de l’application de messagerie Telegram et qui avait levé 1,7 milliard de dollars en 2018. « TON Labs a pour objectif d’être utilisé comme un backend décentralisé par les grands comptes », met en avant Cyril Paglino.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Cyril Paglino, nouveau CEO de TON Labs:

