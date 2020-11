PropTech : DL Software met la main sur Wipimo

Après s’être renforcé dans le secteur de l’assurance et santé cet été avec l’acquisition d’Infoelsa, DL Software a choisi en cette fin d’année d’apporter cette fois-ci une nouvelle brique à son pôle immobilier avec le rachat de la start-up Wipimo. Cette dernière développe une solution cloud de gestion locative à destination des professionnels de l’immobilier. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

Fondée en 2015 par Patrice Pechereau et Patrick Braunwarth, Wipimo édite une gamme de logiciels pour simplifier le quotidien des gestionnaires de parcs immobiliers. Ces solutions permettent notamment de fluidifier la communication avec les locataires et les propriétaires, de faciliter le gestion et la promotion des biens gérés, d’optimiser la gestion des baux ou encore de simplifier la gestion de la comptabilité. A ce jour, Wipimo revendique plus de 250 clients, à l’image de Century 21, Orpi, Laforêt et Guy Hoquet.

Wipimo, nouvelle filiale d’Egide Informatique

Avec Wipimo, DL Software renforce donc son activité sur le marché de l’immobilier. Un renforcement déjà enclenché il y a un an avec l’acquisition d’Egide Informatique et sa filiale Vestalink. Dans ce cadre, Wipimo va ainsi devenir la deuxième filiale d’Egide Informatique. «Il s’agit de la deuxième acquisition que nous réalisons en cette année si particulière. Ce rachat illustre une fois de plus notre conviction que chaque métier mérite son propre ERP, avec dans le cas présent, des solutions qui intègrent les usages spécifiques de la gestion locative», indique Jacques Ollivier, CEO du groupe DL Software, qui compte plus de 20 000 clients (PME, ETI et grandes entreprises).

Pour Wipimo, cette acquisition par un groupe qui figure parmi les 30 premiers éditeurs français marque un tournant dans son histoire. Cinq ans après sa création, la start-up, qui assure connaître une progression de 50% de son chiffre d’affaires chaque année, veut maintenant entrer dans une nouvelle dimension, d’autant plus dans un contexte particulier puisque la crise du coronavirus a fortement ralenti l’activité du secteur immobilier. «Egide Informatique est un acteur reconnu du secteur qui va permettre à Wipimo de soutenir encore plus sa croissance», estiment Patrice Pechereau et Patrick Braunwarth, les fondateurs de Wipimo.