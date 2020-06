Quels enseignements pouvons-nous tirer de la crise actuelle pour le futur des marketplaces?

Laurene Lecomte, Head of Risk, Payment and Fraud Management chez Back Market (et mentor de la problématique marketplace sur Paris Retail Week 2020) partage les coulisses de la stratégie marketplace de Back Market. Décryptage de ce que la consommation de leurs clients dit du comportement des Français lors du confinement et de son point de vue sur la crise actuelle.

Elle parlera également de réduction des déchets, d’obsolescence programmée, d’économie circulaire et même d’«upcycling » !

➡️ Découvrez le quatrième épisode du Podcast : « Les Voix de E-commerce ». A écouter ici.

Vous pouvez également l’écouter sur votre plateforme préférée : Spotify, Apple podcast, Deezer, Ausha

Bonne écoute !

