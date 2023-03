[Série A] Sifflet lève 12 millions d’euros auprès d’EQT Ventures

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Aider les entreprises à comprendre leurs données lors de prises de décisions, c’est l’ambition de la startup française Sifflet, qui vient de lever 12 millions d’euros auprès de EQT Ventures et de ses investisseurs historiques. L’entreprise, qui déploie une plateforme « d’observabilité de données », avait déjà levé près de 5 millions d’euros en novembre 2021 auprès de Bessemer Venture Partners (Alex Ferrara) et Mangrove Capital (Yannick Oswald).

Fondé en juin 2021 par Salma Bakouk, Wajdi Fathallah et Wissem Fathallah, d’anciens professionnels de la finance et des données, Sifflet permet la surveillance automatisée des données. Concrètement, la plateforme collecte des informations dans différents compartiments de la data stack et dispose d’une surveillance automatisée en temps quasi réel des données, des métadonnées et des pipelines, alertant les entreprises en cas d’anomalies.

« La solution va ensuite transmettre l’information aux ‘data-engineer’ et ‘data-consumer’. Nous allons donner aux ingénieurs le contexte afin qu’ils puissent résoudre le problème de façon optimale, et aux consommateurs pour qu’ils sachent ce qui ne va pas et comment cela peut impacter par leur workflow », explique Salma Bakouk, CEO de Sifflet. « C’est une solution qui résout un problème très complexe mais qui est très simple à utiliser », ajoute-t-elle.

La startup, qui compte parmi ses clients des entreprises comme Carrefour, BPCE, Nextbite, Shopback ou Adaptavist, ambitionne désormais d’intensifier ses efforts en EMEA et aux États-Unis et à poursuivre ses investissements dans les produits et l’ingénierie. « L’objectif est de renforcer les équipes sales et marketing (nous avons déjà recruté un Head of Sales en début d’année), et bien sûr de continuer à investir dans le produit et la technologie », conclut Salma Bakouk.

Retrouvez l’interview complète de Salma Bakouk, co-fondatrice et CEO de Sifflet :



Création: 2021 Fonds levés: 12 millions d’euros CEO: Salma Bakouk Valorisation de l’entreprise: NC Nombre de salariés: 30 ARR: NC Actionnaires: Chiffre d’affaires: NC EQT Ventures

Bessemer Venture Partners

Mangrove Capital Résultat net: NC