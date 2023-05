Qu’est ce que le credential stuffing?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le credential stuffing est une technique d’attaque informatique qui consiste à utiliser des identifiants de connexion volés pour tenter de se connecter à des comptes d’utilisateurs sur des sites web, des applications ou d’autres systèmes en ligne.

Les pirates informatiques utilisent souvent des listes de noms d’utilisateur et de mots de passe qui ont été piratées dans d’autres attaques ou qui ont été achetées sur le marché noir. Ils utilisent ensuite ces informations pour tenter de se connecter automatiquement à des comptes sur d’autres sites web, dans l’espoir de trouver des comptes avec des identifiants de connexion identiques ou similaires.

Le credential stuffing est une technique efficace pour les pirates informatiques car de nombreux utilisateurs ont tendance à utiliser les mêmes identifiants de connexion pour différents sites web et services en ligne. Si les identifiants de connexion d’un utilisateur ont été volés dans une violation de données sur un site web, les pirates peuvent les utiliser pour tenter d’accéder à des comptes sur d’autres sites web ou services en ligne.

Pour se protéger contre le credential stuffing, les utilisateurs doivent utiliser des mots de passe forts et uniques pour chaque compte, activer l’authentification à deux facteurs et surveiller régulièrement leurs comptes pour détecter toute activité suspecte. Les propriétaires de sites web peuvent également mettre en place des mesures de sécurité telles que des limites de connexion, des contrôles de bot et des alertes de connexion suspecte pour aider à prévenir le credential stuffing.