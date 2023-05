Connaissez-vous Monday.com la plateforme de gestion de projet, CRM et marketing

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Monday.com fait parti des outils de gestion de travail collaboratif qui aident les entreprises à démarrer leur semaine du bon pied.

Cette plateforme basée sur le cloud offre une grande flexibilité, permettant de créer leurs propres outils et applications de gestion de travail. Depuis ses débuts en 2014, elle s’est développée pour devenir un outil de collaboration pour de nombreux flux de travail, y compris la gestion de la relation client (CRM), la gestion de projet, le développement de logiciels, les ressources humaines, le marketing et bien plus encore.

Une interface intuitive et visuellement attrayante avec des noms auto-explicatifs donnés aux différents éléments fait de monday.com un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises. Avec ses fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que la gestion des tâches, le suivi de projet et la gestion des ressources, ainsi que des fonctionnalités de collaboration puissantes telles que le partage de fichiers, la messagerie et même la création de diagrammes de Gantt, monday.com est un outil de gestion de projet puissant.

Mais pour les utilisateurs occasionnels, il peut être trop avancé pour leurs besoins simples. Cependant, les modèles personnalisables et les fonctionnalités d’automatisation de monday.com en font une excellente option pour les entreprises ayant besoin de rationaliser leurs flux de travail de gestion de projet.

Bien que le modèle de tarification par groupe puisse être un inconvénient pour les organisations plus petites, l’ensemble de fonctionnalités de la plateforme et ses intégrations en font un atout précieux pour les équipes de toutes tailles.

L’une des principales caractéristiques de monday.com est sa bibliothèque de modèles de projet que vous pouvez utiliser pour démarrer rapidement vos projets. De plus, les fonctionnalités CRM de monday.com aident les entreprises à suivre leurs leads et leurs clients, gérer leur pipeline de ventes et conclure plus de deals.

En utilisant monday.com pour votre CRM, vous pourriez même éviter de passer à des plateformes autonomes telles que Salesforce ou Pipedrive même si la solution n’est pas aussi fonctionnelle et orientée business que SELLSY. Les fonctionnalités de développement de monday.com facilitent également la planification de sprint et la gestion de backlog pour les équipes de développement de logiciels, tout en facilitant la collaboration sur le code et le déploiement d’applications.

Enfin, les fonctionnalités de marketing de contenu de monday.com aident les entreprises à planifier, suivre et exécuter leurs campagnes de marketing de contenu. Les membres de l’équipe peuvent partager leur contenu pour examen et approbation, ce qui facilite la création et la curation de contenu pour les campagnes de marketing de contenu.

En somme, monday.com est une plateforme de gestion de travail puissante et flexible, offrant une variété de fonctionnalités pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs projets, leur CRM, leur développement de logiciels et leur marketing de contenu. En utilisant les fonctionnalités et les modèles disponibles, les équipes peuvent gagner du temps et augmenter leur productivité, tout en travaillant ensemble de manière transparente pour atteindre leurs objectifs.

Les fonctionnalités clés de MONDAY.COM:

Gestion de projet : Planification de projet, suivi de projet, reporting de projet, bibliothèque de modèles de projet

CRM : Gestion des leads, gestion des contacts, gestion des deals, rapports et analyses

Développement : Planification de sprint, gestion de backlog, collaboration sur le code, déploiement d’application

Gestion marketing Planification de contenu, création de contenu, curation de contenu

Fonctionnalités de collaboration avancées, telles que le partage de fichiers, la messagerie et la création de diagrammes de Gantt

Modèles personnalisables et fonctionnalités d’automatisation pour rationaliser les flux de travail de gestion de projet

Les tarifs de MONDAY.COM :

Plan de base à partir de 24 $ par mois, facturé annuellement pour un minimum de trois utilisateurs, offrant 5 Go de stockage de fichiers, un support client priorisé et un tableau de bord basé sur un seul tableau.

à partir de 24 $ par mois, facturé annuellement pour un minimum de trois utilisateurs, offrant 5 Go de stockage de fichiers, un support client priorisé et un tableau de bord basé sur un seul tableau. Plan standard à partir de 30 $ par mois, facturé annuellement pour un minimum de trois utilisateurs, offrant des fonctionnalités avancées telles que la vue Gantt, la vue calendrier, les automatisations et les intégrations, l’accès invité pour la collaboration externe et un tableau de bord qui peut combiner jusqu’à cinq tableaux différents.

Plan Pro à partir de 48 $ par mois pour trois sièges, facturé annuellement, offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que des tableaux et des documents privés, des vues de graphiques, des colonnes de formules, des colonnes de dépendance, plus d’automatisations et d’intégrations, et un tableau de bord qui peut combiner jusqu’à 10 tableaux différents.

à partir de 48 $ par mois pour trois sièges, facturé annuellement, offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que des tableaux et des documents privés, des vues de graphiques, des colonnes de formules, des colonnes de dépendance, plus d’automatisations et d’intégrations, et un tableau de bord qui peut combiner jusqu’à 10 tableaux différents. Plan Entreprise avec une tarification personnalisée, offrant toutes les fonctionnalités de monday.com, notamment un support premium, une automatisation et une intégration à l’échelle de l’entreprise, une sécurité et une gouvernance à l’échelle de l’entreprise, des rapports et des analyses avancés, un onboarding personnalisé, des autorisations multi-niveaux et un tableau de bord qui combine jusqu’à 50 tableaux.

Pour connaitre les tarifs et avis client à propos de Monday, cliquez ici

Les clients de MONDAY:

Plus de 180 000 clients dont Uber, Sanofi, Axa, Le Bon Coin, BNP Paribas

L’histoire de MONDAY :

L’histoire de Monday.com commence en 2012, lorsque Roy Mann, Eran Kampf et Eran Zinman ont fondé la société sous le nom de dapulse. En août de la même année, la société a levé 1,5 million de dollars en financement de démarrage. La version commerciale du produit a été lancée en 2014. En juin 2016, la société a annoncé la clôture d’une levée de fonds de série A de 7,6 millions de dollars. Cette levée de fonds a été menée par Genesis Partners, avec la participation de l’investisseur existant Entrée Capital. En avril 2017, la société a levé 25 millions de dollars, menée par la société new-yorkaise Insight Venture Partners, avec la participation des investisseurs de la série A Genesis Partners et Entrée Capital.

En novembre 2017, la société a changé son nom de marque de dapulse à Monday.com. En juillet 2018, la société a levé 50 millions de dollars lors d’une levée de fonds de série C, menée par Stripes Group, avec la participation des investisseurs de la série A et B, Insight Venture Partners et Entrée Capital. En juillet 2019, la société a annoncé avoir levé 150 millions de dollars lors d’une levée de fonds de série D menée par Sapphire Ventures, portant le financement total à 234,1 millions de dollars. Cette levée de fonds a donné à la société une valorisation de 1,9 milliard de dollars, la faisant entrer dans le cercle très fermé des licornes.

En mai 2021, la société a déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, et elle est entrée en bourse le 10 juin 2021. L’histoire de Monday.com est un exemple de la croissance rapide et du succès d’une entreprise de démarrage, avec une levée de fonds impressionnante et une croissance significative de son chiffre d’affaires.