Qu’est-ce que le Live Stream Shopping ?

Qu’on l’appelle Live Stream Shopping, Shoppable Video Commerce, Live Video Shopping, un nouveau canal d’achat est né.

Chaque jour, en tant que commerçant, nous constatons la nécessité de fonctionner “sans contacts”. La pandémie force des commerces à fermer momentanément, et même quand les magasins sont ouverts, nous voyons qu’un nombre croissant de consommateurs choisissent de faire leurs achats en ligne. Dans ce contexte, le Live Stream Shopping se présente comme une alternative efficace. Il s’agit d’un vrai canal d’achats, mesurable, et qui, dans les réalisations les plus abouties, peut être une source de revenus supplémentaires aux créateurs en ligne et à nos vendeurs magasin qui, jusqu’à présent, n’exerçaient leurs talents que entre quatre murs.

Le Live Streaming Shopping permet de continuer à animer sa clientèle – en accompagnant le prospect dans son parcours d’achat, et en prolongeant le lien avec ses clients actuels. Mieux encore, ce format vidéo et interactif permet de rendre les clients les plus fidèles, des ambassadeurs de la marque. Rien ne remplacera le contact physique en magasin, mais ce nouvel outil existe et qui sait, ne va-t-il pas apporter d’autres avantages ?

Dans cet article, nous traitons du cas d’événements organisés par une entreprise pour une audience (et non de consultation vidéo shopping en one-to-one, que nous analyserons dans un prochain guide,) et hors des plateformes des géants de l’internet ou de plateformes telles que TalkShopLive, CommentSold, BrandLive, qui travaillent en multi marques.

Egalement, nous ne parlons pas des solutions gratuites(YouTube Live, Facebook Live, Periscope, and Instagram Live) dont les fonctionnalités basiques s’adressent non à des entreprises mais à un public de particuliers, de créateurs souhaitant un solution simple pour créer et distribuer du contenu.

Quels sont les points clés du Live Stream Shopping:

Live Stream Shopping, qu’est-ce que c’est?

Le Live Streaming Shopping permet de diffuser des flux d’événements en direct sur Internet, et d’avoir un dialogue en temps réel avec les participants. Le but est de leur présenter des produits qu’ils peuvent acheter immédiatement. C’est la fusion du e-commerce et du Live Streaming. Le Live Streaming Shopping est différent du Commerce Conversationnel, qui lui est en one-to-one.

Quelles sont les caractéristiques du Live Stream Shopping?

L’achat au cours d’évènements diffusés n’est pas nouveau. Les chaînes de télé-achat existent depuis les années 1980. Mais ce qui est rend le Live Stream Shopping encore plus puissant sont les fonctionnalités suivantes :

Il existe un vrai dialogue : les personnes qui regardent peuvent interagir via une chat room et peuvent – lorsque la marque le permet – parler avec l’animateur

Un sens de la communauté : des personnes qui ne se connaissent pas peuvent échanger, donner leurs avis et se conseiller mutuellement

L’achat est instantané : c’est ce qui différencie le Live Streaming Shopping d’un simple Live Streaming, qui reste sur la dimension découverte et image de marque

Coté production, il n’est pas nécessaire de se rendre dans un studio de TV tout équipé. Avec la bonne plateforme, un live stream se fait de partout, très facilement.

Chine : pourquoi une telle avance dans le Live Stream Shopping?

Le Live Streaming Shopping connaît depuis longtemps un immense succès en Chine. Nous savons tous l’importance des plateformes et appli mobile dans la vie du consommateur chinois. Selon Coresight, le Live Streaming Shopping a généré dans le monde 63 milliards de dollars de ventes en 2019 (seulement 1 milliard aux Etats-Unis) et, selon iResearch, il atteindra 138 milliards de dollars en 2020 ( + 119% !).

524 millions de chinois bénéficieront cette année d’une expérience de live stream shoppable, et plus de 100 000 marques l’ont utilisé en Chine, dont Ralph Lauren, Clinique, Tommy Hilfiger, Lancôme, Levi’s, Louis Vuitton, L’Oréal, Burberry et bien d’autres, précise Latentview Analytics,

Contrairement aux U.S. et à l’Europe, où le Streaming est utilisé principalement pour les jeux et les loisirs, en Chine le Live Streaming est la solution privilégiée par les consommateurs chinois quand ils veulent découvrir de nouveaux produits et les acheter immédiatement.

Amazon, Facebook/ Instagram et YouTube accélèrent leur stratégie de Live Stream Shopping?

Bien avant la pandémies, les grandes plateformes américaines ont lancé leurs offres de vidéo commerce. Amazon, par exemple, gère une plateforme de diffusion en direct, Amazon Live Creator, qui permet aux marques et aux utilisateurs de diffuser et visionner des émissions en direct, présentant des produits disponibles à la vente sur son site. Cette année, YouTube a introduit un nouveau format de publicité shoppable et place des produits à acheter sous les vidéos. Facebook a également permis de faire des achats en live et a fait une acquisition dans ce domaine en 2019, Packagd. Instagram a désormais sa propre Shop. Sans oublier les rois américains du télé shopping HSN and QVC qui s’apprêtent à lancer un service de streaming shopping.

Quels sont les éléments à prendre en compte dans le choix d’une solution de Live Stream Shopping ?

Utiliser au démarrage vos propres plateformes ( site, blog) :

Deux raisons à cela: tout d’abord pour garder le contrôle total sur vos données audiences et clients. Ensuite, vous avez intérêt à vous appuyer sur vos propres forces – votre clientèle acquise, votre communauté, votre image de marque – pour commencer à tester ce média, au lieu d’aller “racheter” sur des plateformes tierces les clients que vous possédez peut-être déjà. L’un n’exclue pas l’autre, mais il convient d’animer ses propres clients et prospects avant d’aller investir des budgets d’acquisition qui n’ont peut-être pas lieu d’être.

Offrir la possibilité d’acheter vos produits en direct

Autrement, il s’agit d’une opération d’image, de publicité. Le participant doit pouvoir accéder directement à une plateforme intégrée pour acheter, payer, suivre l’avancée de sa livraison, et contacter le service client.

Les médias sociaux l’ont bien compris, qui lancent en permanence de nouvelles fonctionnalités d’achat jusqu’au paiement, amenant le consommateur à rester dans leur univers, et à acheter des articles découverts sur le réseau social, sans quitter l’application.

Des fonctionnalités d’interactions

Pour garantir un sentiment de communauté, l’un des points forts pour la réussite commerciale d’un tel évènement, le(s) animateur(s) doivent faire participer les personnes présentes, qui ainsi prodiguent leurs conseils, les uns les autres, de manière spontanée, hors du discours des marques.

Pouvoir diffuser l’événement en replay

SEO : Le prestataire doit optimiser le contenu shoppable pour les moteurs de recherche

Notamment pour Google Video. Google a publié des recommandations afin d’aider les commerçants à améliorer le placement de leurs contenus vidéos natifs en tête de la première page de référencement. Ce point est important afin que, après l’évènement Live, son contenu replay apparaisse en premier dans la page de recherche lorsque le consommateur va faire une requête pour tel ou tel produit promu dans le replay.

Des tableaux de bord d’analytics complets

Si l’objectif est de stimuler à la fois l’engagement et les ventes, la mesure clé du succès est bien le taux de conversion.

Sécurité

Vous devez vous assurer que votre public puisse accéder au contenu vidéo en toute sécurité ( et que vous aurez cette même garantie au fur et à mesure que vous vous développerez sur ce média)

Autorisation

Votre équipe doit pouvoir gérer facilement le contenu vidéo et donner facilement des autorisations aux personnes habilitées à intervenir en tant que animateurs (influenceurs, ambassadeurs, vendeurs internes)

Rémunération

Vous devez vous assurez que la plateforme vous permettra de connaître les ventes apportées par vos ambassadeurs (vos vendeurs, influenceurs, ambassadeurs) afin, le cas échéant de les rémunérer en conséquence, avec tout el flexibilité voulue ( ex un pourcentage différence sur les ventes). Cet aspect va s’avérer incontournable avec la montée de ce que l’on appelle la Passion Economy, toute personne expert ou étant passionnée par un sujet prête à devenir ambassadeur d’une marque qu’elle affectionne.

Customisation

La plateforme doit être 100% alignée à l’image de votre marque afin que votre audience ait le sentiment d’un vrai programme créé par vous pour eux.

ROI et pricing

Quels retours sur investissement avéré le prestataire a-t-il avec des entreprises similaires à la vôtre ( à secteur d’activité, type d’évènements et audience comparables).

Quelles sont les solutions de Live Stream Shopping aujourd’hui disponibles sur le marché?

Parmi les acteurs clés du Live Stream Shopping, nous pouvons citer :

Bambuser est une société de logiciels créé et dirigée par Maryam Ghahremani en 2007 et basée à Stockholm en Suède. C’est en septembre 2019 que Bambuser a lancé Live Video Shopping, une solution logicielle basée sur le cloud à destination des enseignes et du e-commerce, pour héberger des expériences d’achat en direct sur des sites web, des applications mobiles et des médias sociaux.

Parmi ses clients, l’entreprise cite Moda Operandi, Monki, NA-KD, Stronger, CAIA cosmetics et Lyko.

Résultats (source Bambuser) : Jusqu’à 20 % des participants ajoutent des articles au panier.

« Le Live Vidéo Shopping est de plus en plus prisé pour une bonne raison : il est très efficace. Il n’en reste pas moins important que les retailers doivent gardent le contrôle de leur expérience de la marque et de leurs relations avec les clients. C’est pourquoi Bambuser s’efforce de mettre sur le marché les meilleures solutions pour attirer les clients et stimuler les ventes grâce à des flux en direct dans leur propre environnement » précise Jesper Funck, Chief Product Officer chez Bambuser.

Brightcove, crée en 2004 par Jeremy Allaire, est un acteur important, cloud-based, proposant des services d’hébergement vidéo, d’interactivité, de services OTT ou de nouvelles façons de monétiser des contenus vidéo. Sa puissance et sa flexibilité lui permettent de créer, diffuser et héberger tout type d’événements vidéo d’entreprise, y compris du Live Vidéo Shopping. A la différence des autres entreprises citées, son activité n’est pas uniquement centrée sur la commande directe. Brightcove va donc inclure à la réalisation d’évènements Live ( démonstration produits, défilés, …) des call-to-actions de shopping et des fonctionnalités de panier d’achat, dans le but de convertir plus de participants en acheteurs.

Parmi ses clients obtiennent des résultats significatifs en intégrant l’interactivité dans leur contenu vidéo, l’entreprise cite Endeavour Drinks Group.

TV Page est une plateforme de Vidéo Commerce, co-créé en 2011 par Allon Caidar, CEO. La société est basée à San Diego, avec un bureau en Europe. Connue pour permettre aux enseignes et marques de proposer à leurs vendeurs magasin et leurs influenceurs des “mini boutiques” pour vendre eux-même les produits qu’ils affectionnent sur le site de la marque ou de l’enseigne, TV Page a ajouté une fonction de Live Stream Shopping.

Ainsi les vendeurs magasin de la marque, mais aussi ses influenceurs, experts, fans et clients qui ont été autorisés au préalable par cette marque, peuvent réaliser eux-même des expérience live, shoppable, durant lesquels les clients peuvent acheter directement.

Pour augmenter l’audience de l’événement, les ambassadeurs les annoncent eux-mêmes sur leur propres réseaux sociaux, en engageant ainsi directement les communauté qui les suivent.

Les sessions d’achat enregistrées peuvent être revues en replay, dans de “mini boutiques” au nom de chaque ambassadeur présentes sur le site de la marque. Cela crée du trafic supplémentaire qui continue à stimuler les ventes – et les commissions des ambassadeurs – bien au-delà de l’évènement live.

Lors des événements en direct, le public peut interagir avec les ambassadeurs en temps réel (via Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams, Gotomeeting et Twitch).

TV Page compte parmi ses clients, Macy’s, qui a créé Macy’s Style Crew, sa propre communauté de Commerce Vidéo avec plus de 2 000 vendeurs magasins participants, Lenovo, Bed Bath & Beyond, BuyBuy Baby, ReserveBar, Key Jellewes, TJX, HSN…

Résultats (source TV Page, de janvier à septembre 2020) : Taux de conversion multiplié par 3. Hausse du montant moyen de la commande de 35 %. Chaque spectateur coûte en moyenne 0,15 dollars et rapporte à la marque un chiffre d’affaires additionnel de 6,19 dollars.

» Le Live Shopping est une autre composante du e-commerce que les enseignes et marques e-commerce peuvent exploiter pour attirer du trafic vers leurs boutiques en ligne et augmenter les ventes » explique Allon Caidar, CEO et cofondateur de TVPage. » Les expériences vidéo en direct apportent de nouveaux publics dans les magasins en ligne et améliorent le parcours d’achat digital pour les enseignes et marques« .

Acteur du Live Video Shopping en one-to-one (que nous allons analyser dans un prochain guide, avec des acteurs comme GoInStore , choisi par Les Galeries Lafayettes, Hero et d’autres ), Spokee a ajouté à son métier de base une solution Shopping Party “ Rassemblez votre communauté lors d’évènements uniques”. Spokee, société créée en 2018 dont le siège est à Montréal, a un bureau à Paris. La sociéte cite comme clients, pour sa solution en one-to-one, Yves Rocher, Tape à l’oeil.