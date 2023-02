[Série A] Orosound lève 5 millions d’euros auprès de Go Capital

Orosound, qui adresse le marché des casques professionnels de bureau, annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Go Capital, de Bpifrance et de ses actionnaires historiques. La startup française ambitionne de renforcer sa position sur son marché et d’accélérer ses programmes de R&D en intelligence artificielle embarquée aux futures générations d’écouteurs.

Fondé en 2015 par Eric Benhaim et Pierre Guiu, Orosound déploie des micro-casques anti-bruit à destination des collaborateurs en entreprise. La startup revendique à ce jour plus de 2 000 entreprises clientes. « Après avoir démontré la performance de ses solutions logicielles sur ses propres casques, l’enjeu pour Orosound est d’accélérer son activité de licences logicielles dont le potentiel de croissance est très important », commente Mohamed Abdesslam, directeur associé chez Go Capital.

L’entreprise prévoit de recruter une quinzaine de personnes et d’accélérer son internationalisation, avec 56% de parts à l’export dès 2023.