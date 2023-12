Qu’est-ce que Mia Seconde, l’outil d’apprentissage dopé à l’IA ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Tableau de bord numérique, exercices personnalisés, parcours d’apprentissage sur mesure : adieu les exercices communs, 100.000 élèves de seconde découvriront à partir de février Mia Seconde, l’appli dopée à l’IA qui doit les aider à progresser chacun à son rythme.

Cet outil conçu par la start-up parisienne EvidenceB, championne française des « edtech » (technologies pour l’éducation) et de l' »adaptative learning » (enseignement personnalisé aidé par l’IA) depuis 2017, sera généralisé à tous les élèves de seconde à partir de septembre, a précisé le ministre de l’Education, Gabriel Attal, mardi.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Mia Seconde, propriété du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, comprend 20.000 exercices adaptatifs en mathématiques et en français, sur 24 modules, à faire à la maison, en ligne, sur smartphone ou sur tablette.

Les exercices ont été conçus par des enseignants, avec l’aide de chercheurs en sciences cognitives, explique Thierry de Vulpillières, ex-directeur des partenariats éducatifs chez Microsoft et cofondateur d’EvidenceB (aux côtés de Catherine de Vulpillières, ex-professeure agrégée de Lettres).

Au départ, l’élève passe un test pour évaluer son niveau. Là, l’IA prend le relais pour lui proposer le prochain exercice, après avoir analysé ses points forts et ses points faibles, s’il a hésité, ou le type d’exercice où il réussit le mieux.

C’est l’IA qui construit son parcours personnalisé, le plus efficace pour réussir, en choisissant la difficulté progressive des exercices mais aussi l’ordre des notions, par exemple.

L’appli permet des exercices en solo, en duo, avec des tutoriels, ou en groupe.

Le principe de l’algorithme est de proposer à chaque étape un problème « ni trop facile, pour ne pas ennuyer, ni trop difficile, pour ne pas décourager », selon ses fondateurs. La difficulté sera juste un peu supérieure au niveau atteint par l’élève, pour une progression en douceur.

Ce dernier dispose d’un tableau de bord pour évaluer ses progrès ou ses points faibles. L’enseignant également dispose d’un tableau de bord pour suivre le travail de chacun et de la classe, avec des alertes pour attirer son attention sur des blocages.

« L’IA capte davantage de signaux qu’un enseignant ne peut le faire, en voyant là où l’élève a hésité, là où il est à l’aise, ce qui aide l’enseignant dans ses décisions pédagogiques. Elle peut en particulier repérer les lacunes: il faut parfois rattraper des connaissances de sixième », fait valoir le PDG.

Après avoir levé plus de 6 millions d’euros, EvidenceB s’est implantée en Italie et en Espagne, et a décroché un marché auprès de l’Education nationale en 2022 pour sa solution d’exercices de maths, qui aboutit à Mia Seconde.

Elle a remporté le mois dernier l’un des plus importants concours de solutions pédagogiques aux Etats-Unis et sa création, Adaptiv’Math, a été sélectionnée pour les élèves new-yorkais.

« Les mécanismes cognitifs et les notations sont universels », explique Thierry de Vulpillières.