Qui est Charles Geschke?

Charles Geschke est un ingénieur informatique et entrepreneur américain, connu comme l’un des fondateurs de la société Adobe Systems. Il est né en 1939 à Cleveland, dans l’Ohio, aux États-Unis. Il a étudié les mathématiques et la physique à l’Université John Carroll, avant de poursuivre des études de doctorat en psychologie expérimentale à l’Université de Rochester. Il a commencé sa carrière professionnelle chez Xerox PARC, où il a rencontré John Warnock. En 1982, ils ont fondé Adobe Systems, et ont lancé leur premier produit, PostScript, en 1985. Il a également joué un rôle clé dans le développement d’autres produits importants d’Adobe, tels que Acrobat et Illustrator. Il a été PDG d’Adobe de 1986 à 2000, et est resté membre du conseil d’administration jusqu’en 2017. Il a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses contributions à l’industrie de la technologie de l’information.