Connaissez vous l’histoire d’Adobe, figure emblématique de la tech, créateur de postscript et désormais éditeur de solutions pour enrichir l’expérience client?

Adobe Systems est une entreprise américaine de logiciels qui a été fondée en 1982 par John Warnock et Charles Geschke. Les deux ingénieurs informatiques avaient précédemment travaillé ensemble chez Xerox PARC, où ils avaient développé un prototype d’une nouvelle technologie de description de pages appelée PostScript. Ils ont quitté Xerox pour fonder Adobe et commercialiser cette technologie.

En 1985, Adobe a lancé la première version de PostScript, qui est devenu un standard de l’industrie pour la description de pages et a permis aux utilisateurs de créer des documents imprimables de haute qualité en utilisant des ordinateurs personnels plutôt que des ordinateurs mainframe coûteux. Cela a ouvert la voie à l’émergence de l’imprimante laser et de l’impression de bureau.

Au fil des ans, Adobe a continué à développer de nouveaux produits logiciels pour les professionnels de la création, tels qu’Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat et Premiere Pro. Ces produits sont devenus des standards de l’industrie pour la publication numérique, l’édition de photos et de vidéos, et la création de documents PDF.

Adobe a été l’une des premières entreprises à proposer des logiciels à télécharger via internet, et a été un pionnier dans l’utilisation de logiciels en mode abonnement. En 2013, Adobe a lancé Creative Cloud, un service d’abonnement qui donne aux utilisateurs accès à tous les logiciels de la suite Adobe Creative. Cette stratégie a également contribué au succès de l’entreprise en permettant de générer des revenus récurrents et de combattre le piratage dont la société souffrait jusqu’alors

Adobe édite les solutions Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud et Adobe Experience Cloud.

En 1986 Adobe Systems est devenue une entreprise cotée au NASDAQ et est maintenant considérée comme l’un des leaders mondiaux des logiciels de création professionnelle.

Adobe Systems a également une forte présence dans le domaine de l’expérience client (CX en anglais). L’entreprise propose une variété de produits et de services pour aider les entreprises à améliorer l’expérience de leurs clients à travers tous les points de contact, y compris le web, les réseaux sociaux, les campagnes de marketing et les points de vente physiques.

La plateforme Adobe Experience Cloud est l’un des principaux produits d’Adobe dans ce domaine. Il permet aux entreprises de créer, gérer et optimiser leur contenu numérique, de gérer leurs campagnes de marketing, de mesurer l’analyse des données et d’optimiser les expériences de leurs clients. Il inclut également des outils de gestion de la relation client (CRM) pour aider les entreprises à gérer les interactions avec leurs clients.

Pour se développer Adobe Systems a effectué de nombreuses acquisitions au fil des ans pour étendre son portefeuille de produits et de services. Voici quelques-unes des acquisitions les plus notables :

Macromedia en 2005: Adobe a acquis Macromedia, une entreprise de logiciels qui développait des outils de création web tels que Dreamweaver et Flash. Cette acquisition a permis à Adobe de renforcer sa présence dans le domaine de la création web.

Omniture en 2009: Adobe a acquis Omniture, une entreprise de logiciels d’analyse web, pour ajouter des capacités d’analyse et de suivi de site web dans sa plateforme de marketing en ligne.

Behance en 2012: Adobe a acquis Behance, une plateforme de partage de portfolio pour les créatifs, pour étendre sa présence dans le domaine de la collaboration en ligne et de la découverte de talents.

Magento en 2018: Adobe a acquis Magento, une plateforme de commerce électronique open-source, pour intégrer les capacités de commerce électronique à sa plateforme d’expérience numérique.

Marketo en 2018: Adobe a acheté Marketo, une plateforme de marketing automation, pour renforcer les capacités de marketing automatisé de sa plateforme d’expérience client.

Allegorithmic en 2019: Adobe a acheté Allegorithmic, une entreprise de logiciels de texture et de matériaux pour les créatifs, pour renforcer ses capacités de création 3D et de rendu.

Il y a eu de nombreuses autres acquisitions au cours des années, et Adobe continue à chercher à étendre son portefeuille de produits et de services pour répondre aux besoins de ses clients.

Le saviez vous?

Il existe de nombreuses anecdotes sur Adobe Systems et son histoire, mais l’une des plus intéressantes est peut-être celle de la création de son nom. Selon les fondateurs de l’entreprise, John Warnock et Charles Geschke, ils ont choisi de nommer leur entreprise Adobe en raison de la proximité de leur bureau temporaire avec un ruisseau appelé Adobe Creek. Ils ont trouvé que ce nom était approprié car il reflétait leur mission de fournir des outils pour « construire » des documents électroniques.