Qui est Open, la néobanque qui vient de lever 100 millions de dollars auprès de Google et Temasek?

La FinTech indienne Open lève 100 millions de dollars en série C auprès du fonds souverain de Singapour Temasek, avec la participation de Google et de la société japonaise SBI Investment, ainsi que des investisseurs historiques Tiger Global et 3one4 Capital. Cette opération valorise la startup à un demi-milliard de dollars. Un nouveau tour de table est déjà en vu et pourrait accueillir des investisseurs tels que Visa, selon les sources citées par TechCrunch.

Lancé en 2017 à Bangalore, Open développe une plateforme de services bancaires à destination des petites et moyennes entreprises. Afin de répondre à leurs besoins, la startup propose de gérer plusieurs comptes bancaires, de tenir la comptabilité des dépenses et d’effectuer les paiements aux employés. Elle revendique à ce jour plus de 2 millions d’entreprises clientes et des partenariats avec une douzaine de grandes banques en Inde.

L’arrivée d’acteurs étrangers

Open a récemment élargi ses services aux banques traditionnelles. En effet, au cours des deux derniers trimestres, la startup a proposé aux banques de vendre sa technologie à leurs clients, dans le cadre d’un accord de licence en marque blanche.

Sur le marché indien, des acteurs étrangers tentent également de se faire une place, à l’instar du Britannique Tide, qui a lancé une version bêta dans le pays en 2021. En 2020, Sujith Narayanan et Sumit Gwalani, les co-fondateurs de Google Pay, ont annoncé leur intention de lancer une néobanque en Inde. Ils sont notamment financés par Sequoia Capital et Ribbit Capital. L’Inde reste bel et bien un marché à conquérir pour les néobanques.

Quatre ans après son lancement, Open possède déjà une part importante du marché avec 2 millions de clients. De quoi séduire Google et Temasek, qui tentent chacun d’investir le secteur.

Financement : 100 millions de dollars en série C auprès du fonds souverain de Singapour Temasek, avec la participation de Google et de la société japonaise SBI Investment, ainsi que des investisseurs historiques Tiger Global et 3one4 Capital.