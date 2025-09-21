Qui est responsable si un salarié met des données clients RGPD dans ChatGPT ?

Lorsqu’un salarié saisit des données personnelles dans un outil d’IA tiers comme ChatGPT, la responsabilité revient à l’entreprise, en tant que responsable de traitement. Elle doit s’assurer que toute utilisation de données est conforme au RGPD et qu’aucune information sensible n’est communiquée hors du cadre contractuel. Le salarié peut être fautif et sanctionné, mais c’est l’entreprise qui est exposée à un risque de sanction réglementaire et à une perte de confiance de ses clients. Le fournisseur de l’IA, en tant que sous-traitant ou prestataire externe, ne peut être tenu responsable que si un contrat de traitement conforme au RGPD a été signé.

À faire :

Interdire explicitement dans la charte informatique et la politique RGPD l’usage d’IA publiques pour traiter des données personnelles.

Former les salariés aux risques de divulgation.

Mettre en place un monitoring technique (SSO, proxy, DLP) pour détecter les envois de données sensibles.

Proposer des alternatives internes conformes (IA souveraines, modèles déployés on-premise).

Références juridiques :

: article L.1222-4 (surveillance des salariés avec information préalable). CNIL : recommandations sur l’usage des IA génératives (2023).

Solutions pratiques :