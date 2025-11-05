Sous pression, SHOWROOMPRIVE taille dans ses effectifs et revoit son modèle face à Shein et Temu

Showroomprivé, acteur historique de la vente événementielle en ligne, entre dans une phase de transformation majeure. Le groupe, coté à Euronext Paris, a annoncé un projet de réorganisation opérationnelle prévoyant jusqu’à 121 suppressions de postes, soit près de 10 % de ses effectifs, sans fermeture de site avec pour objectif d’adapter son modèle à un environnement de marché profondément bouleversé par l’émergence des plateformes low-cost venues de Chine et la mutation des usages de consommation.

Un modèle fragilisé par la désintermédiation et la déflation des prix

Né avec l’essor du e-commerce dans les années 2000, Showroomprivé s’est imposé comme l’un des leaders européens de la vente événementielle. Mais ce modèle, fondé sur la rareté et la décote, s’essouffle face à a désintermédiation des marques, qui développent désormais leurs propres canaux directs, conjuguée à la montée en puissance de géants comme Shein et Temu.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le groupe a vu son volume d’affaires (GMV) reculer de 10,3 %, à 630,5 millions d’euros, et son chiffre d’affaires net diminuer de 12,2 %, à 392,3 millions d’euros. Le pôle Mode, cœur de l’activité, enregistre une baisse de -18 %, affecté par la chute du segment sport (-27 %) et du prêt-à-porter féminin (-22 %).

Le PDG et cofondateur David Dayan assume une approche réaliste :

« Conscients de l’ultra-compétitivité des marchés sur lesquels nous opérons, nous devons repenser notre modèle organisationnel pour valoriser nos atouts au bénéfice de nos clients. »

Une mutation technologique pour restaurer la compétitivité

Face à cette pression, Showroomprivé engage un plan de transformation structurel articulé autour de cinq priorités : renforcer la relation avec les marques partenaires, construire une plateforme globale, retrouver la désirabilité client, accélérer la mutation technologique et alléger le modèle économique.

L’entreprise prévoit une intégration accrue de l’intelligence artificielle et de l’automatisation dans ses processus, notamment pour la production de contenus et l’optimisation des ventes. Cette transition vers un modèle plus agile s’accompagne d’une rationalisation des effectifs, centrée sur la simplification des fonctions support et la modernisation des outils internes.

Shopify, nouvelle infrastructure du e-commerce Showroomprivé

Le pivot technologique du groupe repose sur la migration de Showroomprive.com vers Shopify, prévue pour 2026, après une première phase réussie sur Beauté Privée. Cette bascule vers une infrastructure SaaS vise à rationaliser la maintenance technique, réduire les coûts d’exploitation et accélérer les déploiements internationaux.

En externalisant sa plateforme, Showroomprivé cherche à concentrer ses ressources sur la data, le CRM et la personnalisation de l’expérience client. Un choix stratégique qui rapproche le groupe de la logique “asset-light” adoptée par de nombreux acteurs du commerce en ligne.

Une Marketplace en forte croissance, seul moteur positif

Dans un marché globalement en repli, la Marketplace reste le principal relais de croissance du groupe, avec une progression de +57,7 % sur les neuf premiers mois de 2025. Cette dynamique est alimentée par l’ouverture de nouveaux marchés (Belgique, Portugal, Espagne) et par la montée en puissance du dropshipping, qui permet de limiter les stocks et d’améliorer la marge brute.

Le retail media, développé au sein de SRP Services, renforce également cette orientation vers des revenus récurrents à plus forte rentabilité, en remplacement du modèle historique de trade marketing.

The Bradery : un actif cédé pour recentrer le périmètre

Dans la continuité de cette refonte, Showroomprivé a annoncé la cession de sa participation de 52,75 % dans The Bradery à ses fondateurs, Timothée Linyer et Édouard Caraco, pour une valorisation de 43,6 millions d’euros. Acquise en 2022 pour 10,2 millions, la plateforme premium dédiée aux millennials affiche une croissance de +21 % sur neuf mois. Mais sa sortie du périmètre permet à Showroomprivé de simplifier sa structure capitalistique et de libérer des ressources pour financer sa transformation technologique.

Entre adaptation et fragilité sociale

Face à cette réorganisation, qui prévoit 80 suppressions de postes à La Plaine Saint-Denis, 23 à Roubaix et 18 aux Sables-d’Olonne, le groupe assure suivre la situation “avec précision et sollicitude”. En se séparant d’un salarié sur dix, Showroomprivé se prépare à affronter la prochaine étape de la bataille du e-commerce : celle de la déflation algorithmique. Entre automatisation, recentrage et dépendance accrue à Shopify, le groupe tente de réinventer son modèle dans un environnement où l’avantage concurrentiel ne repose plus seulement sur le prix, mais sur la capacité à opérer plus vite, et plus intelligent.