Facturation électronique, qu’est-ce qu’une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) ?

Une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) est un acteur privé immatriculé par l’administration fiscale pour gérer l’émission, la réception et la transmission des factures électroniques dans le cadre de la réforme française. Contrairement à une simple solution logicielle, la PDP est reconnue officiellement par l’État et connectée directement au Portail Public de Facturation (PPF).

Échéances de la réforme : les questions clés

Quand la facturation électronique devient-elle obligatoire ?

À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques.

Et pour l’émission des factures électroniques ?

Grandes entreprises : dès 2026 .

. ETI, PME et TPE : à partir de 2027.

Que risque une entreprise non prête en 2026 ?

Ses factures ne seront pas reconnues comme valides par l’administration fiscale, avec à la clé retards de paiement et possibles sanctions.

À quoi sert une PDP ?

Transmettre vos factures électroniques en conformité avec les formats imposés (Factur-X, UBL, CII).

en conformité avec les formats imposés (Factur-X, UBL, CII). Garantir la conformité fiscale : la PDP s’assure du respect des mentions légales et de la structure des données.

: la PDP s’assure du respect des mentions légales et de la structure des données. Automatiser les flux : intégration directe dans vos outils comptables ou ERP, sans ressaisie.

: intégration directe dans vos outils comptables ou ERP, sans ressaisie. Sécuriser vos échanges : canaux agréés et contrôlés par l’administration.

Des exemples de solutions pour TPE/PME

Plusieurs solutions françaises de gestion ont annoncé leur mise en conformité PDP :

Pennylane : plateforme de gestion comptable et financière, utilisée par de nombreux cabinets.

: plateforme de gestion comptable et financière, utilisée par de nombreux cabinets. Sellsy : logiciel de facturation et CRM, qui intègre la réforme dans ses services.

: logiciel de facturation et CRM, qui intègre la réforme dans ses services. Regate : solution SaaS orientée automatisation comptable et reporting en temps réel.

: solution SaaS orientée automatisation comptable et reporting en temps réel. Axonaut : outil de gestion pour TPE, déjà en cours de mise en conformité.

A faire dès maintenant

Vérifier que votre prestataire sera immatriculé comme PDP ou relié à une PDP reconnue.

ou relié à une PDP reconnue. Tester la compatibilité avec vos logiciels de gestion .

. Définir vos besoins : conformité seule ou services élargis (archivage probant, suivi des paiements, reporting TVA).

Points de vigilance

Le PPF reste accessible gratuitement, mais avec moins de fonctionnalités.

reste accessible gratuitement, mais avec moins de fonctionnalités. Une PDP peut perdre son immatriculation : il faut prévoir un plan de bascule .

. Les coûts varient : forfait inclus dans l’abonnement SaaS (Pennylane, Regate) ou facturation à l’usage.

Références