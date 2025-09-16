Qui utilise vraiment ChatGPT ? Jeunes, diplômés et cadres en première ligne

En juillet 2025, ChatGPT comptait plus de 700 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, soit près de 10 % de la population adulte mondiale, ces utilisateurs échangeaient plus de 2,5 milliards de messages chaque jour, l’équivalent de 29 000 interactions par seconde. C’est ce que révèle une étude publiée par le National Bureau of Economic Research (NBER) qui documente avec précision qui utilise ChatGPT, pour quoi faire, et comment ces usages évoluent.

Ainsi près de 46 % des messages proviennent d’utilisateurs de 18 à 25 ans. Leurs interactions, majoritairement non professionnelles (seulement 23 % liées au travail), concernent l’éducation, l’expérimentation ou la recherche d’informations immédiates. Les auteurs de l’étude constatent que « presque la moitié de tous les messages envoyés par des adultes proviennent d’utilisateurs de moins de 26 ans ». Cette génération développe un réflexe de consultation conversationnelle, comparable à celui qu’avaient instauré les moteurs de recherche vingt ans plus tôt.

À l’inverse, les diplômés du supérieur et les professions qualifiées recourent davantage à ChatGPT pour des tâches professionnelles. 42 % de leurs usages concernent l’écriture, qu’il s’agisse de notes internes, de documents commerciaux ou de synthèses. Dans les professions managériales et business, cette part grimpe à 52 %, contre 37 % de demandes techniques dans les métiers informatiques. L’étude note « une homogénéité frappante des usages au travail : obtenir, interpréter et documenter l’information, puis prendre des décisions ». Les chercheurs ajoutent : « L’activité la plus fréquente, toutes professions confondues, est prendre des décisions et résoudre des problèmes. »

Cette convergence confirme la place de l’IA conversationnelle comme standard transversal de productivité cognitive. Pour les directions marketing, deux implications se dessinent, à savoir adapter les contenus et parcours clients aux attentes d’une génération qui se forme via l’IA, et aligner les offres B2B sur des décideurs qui l’intègrent déjà dans leurs processus quotidiens.

L’étude How People Use ChatGPT, dirigée par Aaron Chatterji (Duke University) et David Deming (Harvard), s’appuie sur plus d’un million de conversations anonymisées issues des plans grand public (Free, Plus, Pro). Elle souligne que la part des usages non professionnels est passée de 53 % en juin 2024 à 73 % en juin 2025, et que la croissance est particulièrement forte dans les pays à revenu intermédiaire, où l’adoption progresse plus vite que dans les économies avancées. Selon les auteurs, « l’essor de ChatGPT dans les pays à revenu faible et intermédiaire est l’un des faits marquants de l’année écoulée ».