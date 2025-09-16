ROFIM lève 10 millions d’euros pour accélérer la coordination des soins en Europe

La télémédecine n’est plus seulement affaire de téléconsultation. Dans un système de santé confronté à l’augmentation des maladies chroniques et à la nécessité de fluidifier les parcours, l’enjeu se déplace vers la coordination. C’est sur ce terrain que Rofim, medtech marseillaise fondée en 2018, construit son positionnement.

Sa plateforme SaaS réunit dans un même environnement des fonctionnalités qui, jusqu’ici, étaient souvent éparpillées comme la téléexpertise, les réunions de concertation pluridisciplinaire, la téléconsultation, messagerie sécurisée et le partage d’imagerie médicale. Le tout conçu pour être interopérable avec les systèmes d’information hospitaliers. Cette centralisation permet aux équipes médicales de coopérer à distance avec un gain de temps et de précision, notamment pour orienter rapidement les patients vers les bons spécialistes.

La startup s’est d’abord imposée dans les territoires ultramarins, où les carences en offre médicale sont particulièrement marquées. Elle y a démontré la robustesse de son modèle dans des conditions difficiles, entre éloignement géographique et pénurie de spécialistes. L’adoption s’est ensuite élargie avec plus de 70 000 professionnels de santé répartis dans 1 700 établissements dans une dizaine de pays.

Le défi à venir pour Rofim est européen, la startup vise l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, quatre marchés aux organisations de soins très différentes. Chaque pays impose ses propres contraintes réglementaires, ses normes d’intégration et ses modèles de financement hospitalier. Cette expansion demandera des capacités d’adaptation autant technologiques qu’organisationnelles.

Au-delà de l’interopérabilité technique, Rofim mise sur le développement d’outils d’intelligence artificielle sémantique, afin de fournir aux praticiens des analyses plus fines et mieux contextualisées des dossiers médicaux. Dans un contexte marqué par la multiplication des données cliniques et l’exigence croissante de pertinence diagnostique, cette orientation pourrait constituer un différenciateur stratégique.

Depuis 2023, la société a adopté le statut de Société à Mission, réaffirmant sa volonté de réduire les inégalités d’accès aux soins et de renforcer la continuité des parcours. Pour Emilie Mercadal, CEO de Rofim, « cette levée de fonds nous permet d’accélérer la mise en œuvre de la vision que nous portons depuis le premier jour : structurer durablement la coordination des soins comme levier concret de transformation du système de santé ».

Rofim a annoncé une levée de 10 millions d’euros menée par ses investisseurs historiques, la Banque des Territoires, Orange Ventures Impact et Région Sud Investissement, avec l’arrivée de CAAP Création et de Buena Vista Capital. Fondée en 2018 à Marseille par le Dr David Bensoussan et Emilie Mercadal, la société prévoit de porter ses effectifs à 50 collaborateurs d’ici la fin 2025 et de poursuivre son expansion en Europe.