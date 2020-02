Radio Meuh, Facebook, Sybel… Les Sommets du Digital ça continue

Troisième et dernier jour au cœur des montagnes de La Clusaz pour la 5e édition des Sommets du Digital. FrenchWeb a installé sa radio pour partager avec vous des interviews tantôt inspirantes, informatives, testimoniales, voire les trois à la fois. Retrouvez notre dernière sélection.

Virginie Delalande, avocate, nous parle handicap et digital

Rendez vous avec Virginie Delalande, avocate, et conférencière pour parler de handicap et digital. Sourde de naissance, Virginie Delalande réalise ses rêves les uns après les autres, tout d’abord devenir avocate, être conférencière, écrire un livre.

Radio Meuh, la première webradio de France

Depuis 10 ans, Radio Meuh conquiert les cimes des audiences des webradios, animée par une équipe de bénévoles passionnés. Karen est venu nous raconter l’histoire et le développement de cette webradio atypique.

Comment réussir ses campagnes publicitaires, avec Gilles Maillet de Facebook

Gilles Maillet qui a en charge les secteurs industrie, voyage, automobile, mobilité, Tech et télécoms chez Facebook France est venu présenter des exemples de campagnes réussies que ce soit sur Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp.

Sybel , comment donner une autre dimension aux « podcasts »

Après avoir levé 5 millions d’euros auprès de Mangrove Capital, Virginie Maire propose une plateforme de « podcasts » ou plutôt de contenus audio culturels et de divertissement.

FroggyPIX, l’outil qui séduit les équipes marketing

En deux ans, Philippe Porceillon a développé FroggyPix, un outil de simulation de produits que bon nombre de designers et équipes marketing souhaiteraient avoir pour visualiser leurs produits et textures.

Qui fait la FrenchTech in the Alps?

Il nous était impératif de rencontrer les acteurs de la FrenchTech in the Alps, dont Julie Huguet (Coworkees), Rémi Thomas (In&Motion) et le président René Le Caignec.

