Réalité augmentée : Magic Leap fixe à 10 milliards de dollars le prix de son rachat

Magic Leap, célèbre entreprise de casques de réalité augmentée, étudie plusieurs options pour son avenir, dont la cession de l’entreprise. La start-up travaillerait avec un conseiller pour analyser les différentes options stratégiques dont la formation d’un partenariat ou la vente d’une partie de ses parts avant une éventuelle entrée en Bourse, d’après les informations de Bloomberg. Une cession de l’entreprise est également envisagée et pourrait avoisiner les 10 milliards de dollars de prix de vente.

Fondé en 2011, Magic Leap a levé 2,6 milliards de dollars au cours de huit tours de tables auprès d’investisseurs comme Google ou encore Alibaba. La société a pendant plusieurs années gardé le secret sur ses avancées en matière de réalité augmentée promettant une révolution technologique. L’entreprise a dévoilé le casque de réalité augmentée « Magic Leap One » en août 2018, créant finalement la déception.

Des ventes décevantes

Avec son casque proposé au prix de 2 295 dollars, la société vise en particulier les développeurs et les professionnels de l’image afin qu’ils créent du contenu pour la plateforme. Mais face aux attentes, le produit a déçu. Les spécialistes n’y voyant que peu d’avancée par rapport aux casques développés par certains concurrents à l’instar de Microsoft et de son HoloLens. Magic Leap n’aurait écoulé que 6 000 exemplaires dans les six mois suivant le lancement du produit, bien loin de l’objectif de son PDG Rony Abovitz d’en vendre 100.000 durant cette période. La société se concentre à présent sur la vente de son casque à des sociétés des secteurs de la santé, industriel et financier.

Magic Leap rencontre d’autres difficultés. Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a quitté le conseil d’administration de Magic Leap malgré le fait que Google ait dirigé un financement de 514 millions de dollars pour le démarrage en 2014 et l’entreprise a perdu un contrat de 500 millions de dollars avec Microsoft l’année dernière.

En ce qui concerne la cession, une première rencontre aurait eu lieu entre Magic Leap et Facebook n’a pas abouti. Concentré sur sa production de casques de réalité augmentée mise à mal par le coronavirus, Facebook ne serait pour le moment pas intéressé par cette acquisition. Des discussions avec le géant des produits médicaux Johnson & Johnson n’ont pas abouti non plus. L’acquisition de Magic Leap représenterait un pari à long terme car l’entreprise est loin de la rentabilité et une adoption générale de la réalité augmentée est prévu seulement pour dans plusieurs années. Il faudrait donc s’armer de patience tout en maintenant la technologie à jour…

Le marché en devenir de la réalité augmentée

D’autant plus que Magic Leap se positionne sur un marché sur lequel des géants de la Tech se sont également lancés. Microsoft a déjà présenté sa technologie HoloLens. Reposant sur un casque de réalité augmentée, la solution de la firme de Redmond permet à l’utilisateur de visionner des hologrammes virtuels dans un environnement réel, et d’interagir avec le contenu affiché.

Magic Leap, Microsoft HoloLens… Le marché de la réalité augmentée n’en serait qu’à ses débuts : selon une étude de la banque d’affaires américaine Goldman Sachs, les marchés combinés de la réalité augmentée (comme Magic Leap et HoloLens) et la de réalité virtuelle (qui immerge complètement l’utilisateur dans un environnement virtuel) pourraient atteindre les 80 milliards de dollars d’ici à 2025, qu’ils s’agissent de revenus tirés des logiciels ou de produits hardware.