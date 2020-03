Sarbacane: bientôt 20 ans sur le front du marketing digital

Né en 2001, Sarbacane est un pionnier de l’emailing marketing. L’entreprise co-fondée par Mathieu Tarnus au sein du groupe familial GOTO Software, créé par son père Thierry Tarnus, a depuis pris son envol pour compter 10 000 clients et une présence à l’international. La société qui fournit des solutions de marketing digital à destination principalement des TPE/PME possède ainsi également des bureaux à Barcelone, New York, est présente en Amérique Latine… avec une solution disponible en 6 langues.

« La bonne publicité est celle que l’on ne voit pas »

Sa présence historique sur le marché lui a aussi permis de voir le secteur évoluer. Paul de Fombelle, COO et directeur général de Sarbacane, constate notamment que l’image du secteur n’est plus la même. «Il y a deux choses qui ont changé cela: les résultats, même si on a beaucoup entendu dire que l’e-mail était mort, qu’il fallait passer à autre chose, finalement on revient aux choses qui marchent. De plus, avec l’aide d’outils comme Sarbacane, accompagnés d’une prise de conscience de la part des annonceurs, les pratiques se sont améliorées. Le vrai enjeu, c’est le même que celui de la promotion et de la communication de l’information, il s’agit de la pertinence. La bonne publicité est celle que l’on ne voit pas. Celle qui nous agace, c’est celle qui est inadaptée».

