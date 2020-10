Réalité augmentée: Spectral TMS lève 2 millions d’euros auprès d’Elaia

La startup française Spectral TMS, qui développe une solution de réalité augmentée pour guider les techniciens industriels, lève 2 millions d’euros en seed auprès d’Elaia, avec la participation de ses investisseurs historiques.

Lancée en 2018 par Amaury Cottin et Maxence Boucas, la startup développe une solution de réalité augmentée à destination des techniciens industriels. Elle leur permet de se former et d’être guidés lors d’opérations de maintenance, de production et d’exploitation. Pour se faire, Spectral TMS utilise les lunettes à réalité mixte Hololens 2 conçues par Microsoft et intègre ses informations et recommandations dans le champs de vision de l’utilisateur. Pour plus d’autonomie, les techniciens peuvent construire et modifier les parcours en réalité augmentée en ligne, via une plateforme web.

«La nouvelle ère de l’Industrie 4.0»

«Le secteur industriel a accéléré sa transformation numérique pour entrer dans la nouvelle ère de l’Industrie 4.0 et la pandémie de coronavirus n’a fait qu’accroître le problème de déficit de compétences», commente Cédric Favier, Venture Partner chez Elaia. «La solution de réalité augmentée de Spectral TMS permet à ses clients d’atteindre l’excellence opérationnelle partout dans le monde en favorisant le partage et le transfert de connaissances, la formation et la digitalisation des processus.»

Spectral TMS, qui a développé sa solution aux côtés d’une quinzaine d’experts en réalité augmentée, a déjà permis de réaliser une vingtaine de projets dans l’industrie et ambitionne de poursuivre son développement en Europe.

Spectral TMS : les données clés

Fondateurs : Amaury Cottin et Maxence Boucas

Création : 2018

Siège social : Évry, Île-de-France

Secteur : industrie, réalité augmentée

Activité : solution de réalité augmentée pour guider les techniciens industriels

Financement : 2 millions d’euros en seed auprès d’Elaia, avec la participation de ses investisseurs historiques.