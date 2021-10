Réalité virtuelle: soutenue par DiCaprio, la première licorne suisse MindMaze lève 125 millions de dollars

La réalité virtuelle s’invite dans le secteur de la santé et pourrait bien révolutionner le marché des soins. La startup suisse MindMaze, spécialisée dans la rééducation médicale à travers la réalité virtuelle, lève 125 millions de dollars auprès d’AlbaCore Capital Group afin d’accélérer le développement de sa technologie. Ce tour de table porte la valorisation de l’entreprise à plus de 1,5 milliard de dollars.

La licorne basée à Lausanne compte parmi ses actionnaires l’acteur oscarisé Leonardo DiCaprio, qui entre au capital et au comité consultatif de MindMaze en 2017. « En permettant l’intégration en temps réel des signaux du cerveau avec l’environnement grâce à de multiples technologies, MindMaze innove dans de multiples secteurs, dont la santé, le divertissement et les médias », avait-t-il déclaré pour l’occasion. Pour rappel, MindMaze est la première startup suisse à avoir atteint le rang de licorne en 2016.

De multiples acquisitions

Lancé en 2012 par le neuroscientifique Tej Tadi, MindMaze conçoit des jeux alliant réalité virtuelle et réalité augmentée afin d’accompagner les personnes atteintes de lésions ou de maladies cérébrales. Concrètement, les patients victimes d’un accident vasculaire cérébral ou d’un traumatisme cérébral sont invités à bouger différentes parties de leur corps pour progresser dans le jeu. Ce système stimule certaines parties du cerveau qui aident à restaurer leurs fonctions motrices. Ces jeux peuvent à ce jour être mis à disposition dans certains hôpitaux ou être joués à domicile. Des professionnels de santé peuvent ensuite suivre les progrès des patients à distance.

La technologie de MindMaze est présente en Europe, aux États-Unis et en Asie. En 2019, la licorne s’offre l’entreprise française Genious Healthcare, spécialisée dans les thérapies numériques et de la santé digitale, basée à Montpellier. Ce rachat fait suite à une série d’acquisitions dont celle de GaitUp (spécialisée dans la mesure des mouvements) en 2017, et celles d’Intento (technologie de réhabilitation pour les victimes d’AVC) et NeuroPro (intelligence artificielle appliquée au diagnostic des maladies du cerveau) en 2018.

MindMaze prévoit désormais d’obtenir les autorisations pour que sa technologie soit prescrite par des médecins pour de nombreuses maladies neurologiques, et de financer des essais cliniques, notamment sur des maladies répandues comme Parkinson et Alzheimer. La startup a également étendu son logiciel à d’autres secteurs, dont le divertissement et le sport. Selon les informations de Bloomberg, MindMaze prévoit à terme de s’introduire en Bourse.

MindMaze : les données clés

Fondateur : Tej Tadi

Création : 2012

Siège social : Lausanne, Suisse

Secteur : e-santé, réalité virtuelle, jeux vidéo

Financement : 125 millions de dollars auprès d’AlbaCore Capital Group.