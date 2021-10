Rent the Runway: la plateforme e-commerce soutenue par Jack Ma prépare son IPO

Rent the Runway (RTR), plateforme américaine d’e-commerce spécialisée dans la location de vêtements et accessoires de créateurs, a déposé lundi une demande d’introduction en Bourse. La société prévoit de s’inscrire au Nasdaq sous le symbole « RENT ». « Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés », indique l’entreprise.

Financé par Blue Pool Capital en 2018 à hauteur de 20 millions de dollars, le fonds gérant la fortune de Jack Ma (Alibaba), Rent the Runway a depuis séduit de grands noms de la Tech. Temasek Holdings a ainsi misé 200 millions de dollars dans la société en août 2018, suivi par Bain Capital Ventures et Franklin Templeton Investments qui ont investi 125 millions de dollars en mars 2019.

La pandémie a cependant ralenti la croissance de l’entreprise en 2020, qui a vu sa valorisation chuter à 750 millions de dollars, contre 1 milliard de dollars auparavant. Rent the Runway a en effet souffert du fait que les femmes ont consommé moins d’articles de mode pendant les périodes de confinement. En 2019, sa base d’abonnés s’élevait à 147 866 (dont 133 572 actifs) contre seulement 95 245 (dont 54 797 actifs) en 2020. Alors pourquoi préparer une introduction en Bourse maintenant ?

«Démocratiser la mode haut de gamme»

Lancé en 2009 par Jennifer Hyman et Jenny Fleiss, Rent the Runway veut « démocratiser la mode haut de gamme » en proposant un système d’abonnement permettant aux femmes de louer des articles de mode de créateurs, notamment pour des occasions spéciales (mariages, soirées, fêtes, etc). La société compte 750 marques de créateurs partenaires.

Si Rent the Runway se lance dans une introduction en Bourse, c’est qu’elle mise sur le retour en force des événements spéciaux pour rebattre les cartes et croître rapidement. L’entreprise a en effet affirmé dans son dossier à la SEC (Securities and Exchange Commission) que la croissance de sa base d’abonnés repartait à la hausse. Elle revendique un total de 126 841 abonnés au dernier semestre. En parallèle, RTR s’est notamment lancé dans la location de vêtements décontractés et de travail depuis 2019.

L’industrie de la mode compte de plus en plus de plateformes similaires, qui préfèrent louer plutôt que de vendre, à l’instar d’Urban Outfitters ou Le Closet en France. La location de vêtements, tout comme l’achat de seconde main, s’inscrit comme une sérieuse alternative à la possession de vêtements. Un modèle qui séduit les jeunes consommateurs, à la recherche d’une mode diverse et responsable d’un point de vue environnemental.