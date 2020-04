Retail: après la crise, comment recréer en ligne l’attrait d’une expérience en magasin

Un retour enthousiaste vers les magasins physiques (à condition naturellement que les magasins prennent les dispositions sanitaires qui s’imposent). Dans une enquête menée par First Insight, 60% des consommateurs américains interrogés se montraient impatients, désirant une réouverture rapide des magasins. « Il est clair que les gens deviennent nerveux et prêts à revenir à une certaine forme de normalité, y compris pour faire leurs courses en magasin » explique Greg Petro, le CEO de First Insight, la plateforme, basée sur l’intelligence artificielle, qui aide les marques et enseignes à décider quels produits commander ou fabriquer, avant leur fabrication.