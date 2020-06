Retail: la startup indonésienne Ula lève 10,5 millions de dollars pour alimenter les petits commerces

Ula, une marketplace à destination des grossistes et des petits commerces, lève 10,5 millions de dollars en amorçage, à l’occasion d’un tour de table mené par Sequoia Capital India et Lightspeed India, avec la participation de SMDV, Quona Capital, Saison Capital, Alter Global et de business angels. Il s’agit pour la startup indonésienne de sa première levée de fonds.

Lancé en janvier 2020, Ula développe une application à destination des retailers qui leur permet de gérer leurs stocks et d’obtenir des fonds de roulement. La startup indonésienne s’adresse principalement aux petites structures qui s’approvisionnent auprès de grossistes et de distributeurs pour économiser financièrement, mais qui n’ont pas besoin de quantités importantes de produits. Les grossistes peuvent ainsi vendre leurs produits en ligne via l’application. Ula développe également des outils permettant aux grossistes comme aux retailers d’optimiser la gestion et la rentabilité de leur business.

Ses quatre fondateurs sont tous spécialisés dans le commerce en Indonésie, à l’instar de Riky Tenggara, ancien chef du département d’approvisionnement de Lazada, de Derry Sakti, responsable de la stratégie commerciale en Indonésie chez Procter & Gamble, ou encore d’Alan Wong et Nipun Mehra qui ont notamment travaillé chez Amazon.

Basé à Jakarta, Ula opère en Asie du Sud-Est, principalement en Indonésie où le retail est majoritairement pratiqué par des commerces traditionnels. La startup s’adresse à ces petits commerçants qui peinent à obtenir des fonds de roulement et à gérer leurs stocks, et ce dans plusieurs secteurs d’activité tels que l’alimentaire ou la mode.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Ula ambitionne d’étendre ses services à de nouveaux secteurs tel que l’électronique et souhaite poursuivre son développement en Asie du Sud-Est.

Fondateurs: Riky Tenggara, Derry Sakti, Alan Wong, Nipun Mehra

Création: 2020

Siège social: Jakarta

Secteur: retail

Activité: application à destination des retailers qui leur permet de gérer leurs stocks et d’obtenir des fonds de roulement

