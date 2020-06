[Webinar] Les 5 raisons d’intégrer le podcast à votre stratégie de communication

2020 nous impose de revoir nos habitudes. Que ce soit au niveau de notre consommation digitale ou de nos habitudes de travail. C’est alors que le podcast devient un support à double objectif. Il s’intègre parfaitement à votre communication interne afin de se (re)connecter avec l’ensemble de vos collaborateurs et vient aussi nourrir votre stratégie de contenu dans une logique de communication de marque. Média qui fidélise, le podcast a de l’avenir devant lui et dans ce webinar, nous vous expliquons comment l’intégrer au cœur de vos réflexions stratégiques. Découvrez les bonnes raisons d’intégrer le podcast à votre stratégie de communication : Et si le podcast créait du sens et du lien ? La voix, rassurante et chaleureuse, laisse place à l’authenticité.

Le podcast est écouté. Avec des chiffres d'écoute en constante évolution, le podcast s'inscrit totalement dans les usages digitaux.

Le podcast est efficace. Amélioration de votre SEO et évolution de votre stratégie de communication.

Le podcast c'est facile . Peu coûteux à produire, il est facile à écouter car c'est un média d'accompagnement.

Le podcast c'est l'ubiquité. Il nourrit en un clic l'ensemble de vos supports de communication et s'écoute depuis n'importe quelle plateforme : Deezer, Spotify, Google, Apple, enceintes connectées, etc.

Ce webinar sera présenté par : Laurent Hué, Directeur Exécutif et fondateur de Saooti

