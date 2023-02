Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les avoir en simultané à Paris relève de la chance, même si chacun d’entre eux est français, le premier habite à San Francisco depuis une dizaine d’années après avoir créé plusieurs sociétés en France, il continue à entreprendre, et est également investisseur en France et aux US, il anime le podcast à avoir dans sa playlist si l’on veut suivre in french ce qui se passe dans la valley, le célèbre Silicon Carne.

Le second vit à Los Angeles où il démarre une nouvelle aventure après en avoir vécu bien d’autres qu’il nous racontera rapidement, et enfin le 3eme est un voyageur du monde, entrepreneur et surtout investisseur dans de très belles startups découvertes très tôt.

Ce rapide retour dans le passé est surtout l’occasion de nous projeter dans l’avenir, c’est ce que je vous propose de faire avec Carlos Diaz, Freddy Mini et enfin Rodrigo Sepulveda.

Listen to « Retour vers le futur avec Carlos Diaz, Freddy Mini et Rodrigo Sepulveda » on Spreaker.