RGPD: Twitter écope d’une amende en Europe pour une faille dans la protection des données

Le réseau social Twitter a écopé mardi d’une amende de 450 000 euros de l’autorité irlandaise de protection des données numériques pour ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles de ses utilisateurs. Le régulateur, la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC), l’équivalent de la Cnil française, a annoncé dans un communiqué la conclusion d’une enquête liée au « règlement général sur la protection des données » (RGPD) démarrée en janvier 2019.

Il a estimé que le réseau social n’avait pas informé comme il le doit dans les 72 heures le régulateur après une faille dans la protection des données pour des utilisateurs. La DPC estime que Twitter « ne lui a pas notifié à temps » une faille informatique, et estime que « l’amende administrative de 450 000 euros est efficace, proportionnée et dissuasive ». C’est la première décision notable prise par l’autorité irlandaise dans le cadre du règlement RGPD, lancé en 2018 et qui donne plus de pouvoir aux régulateurs pour protéger les consommateurs face à la domination de Facebook, Google, Apple et Twitter.

Complexité du nouveau mécanisme de l’UE

La décision implique des autorités de régulation de différents pays européens et illustre la complexité du nouveau mécanisme de l’UE sur la protection des données, qui joue une partie de sa crédibilité dans cette affaire. Les géants américains du numérique ont installé en Irlande leur siège européen, attirés par une fiscalité avantageuse, et il revient donc à Dublin de les encadrer pour le compte de l’Union européenne (UE), en particulier pour ce qui concerne l’utilisation des données personnelles.

La Commission irlandaise pour la protection des données a ouvert de nombreuses enquêtes – une vingtaine sont en cours d’après TechCrunch– mais n’avait jusqu’à présent pas infligé d’amende significative. L’amende est toutefois bien inférieure à ce qu’aurait pu décider la RGPD qui prévoyait que Twitter puisse subir une amende équivalente à 4% de son chiffre d’affaires mondial annuel, soit jusqu’à 140 millions de dollars compte tenu de revenus de 3,5 milliards de dollars en 2019.