RH: Jobandtalent lève 88 millions d’euros auprès d’InfraVia

Comme tant d’autres, le marché de l’emploi a été durement touché par la crise du coronavirus. C’est dans ce contexte que Jobandtalent, startup espagnole spécialisée dans la digitalisation du marché de l’intérim, a levé 88 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par le fonds français InfraVia Growth qui a injecté à lui seul 30 millions d’euros. Ce sont joint au tour de table les investisseurs historiques de la startup, à savoir Atomico, Seek, DN Capital et Kibo Ventures notamment.

Jobandtalent avait notamment levé 70 millions d’euros auprès de Seek en novembre 2019 ainsi que 42 millions de dollars auprès d’Atomico en 2016. Le montant total du financement de l’entreprise s’élèverait aujourd’hui à environ 270 millions de dollars. Lancé en 2009 par Felipe Navio, Felix Ruiz Hernandez, Juan Urdiales et Tabi Vicuña, Jobandtalent est à l’origine d’une plateforme de mise en relation entre recruteurs et candidats via un système de « matching ». Une formule qui semble gagnante pour la startup basée à Madrid qui revendique à ce jour 80 000 intérimaires à plein temps, et double de taille tous les ans. Une croissance que les fondateurs expliquent par une transformation du marché qui s’accélère elle aussi.

« La Covid a accéléré la transformation de nombreuses industries », commente Juan Urdiales, co-fondateur et CEO de Jobandtalent. « Nous avons remarqué une adoption plus rapide des nouvelles technologies sur ces 9 derniers mois que sur les 5 dernières années. Le marché de l’intérim connaît une importante transformation qui s’accélère, passant de structures physiques traditionnelles vers des organisations ‘data-driven’ qui améliorent l’expérience des intérimaires et des employeurs. »

La startup amitionne désormais de se développer à l’international, notamment en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. « Notre investissement dans Jobandtalent illustre parfaitement la stratégie du fonds qui consiste à investir dans des startups confirmées pour les aider à devenir les leaders européens de leurs marchés en apportant des capitaux ainsi que du support opérationnel pour se développer », explique Guillaume Santamaria, Partner chez InfraVia. Il s’agit pour le fonds Growth d’InfraVia de son premier financement depuis son lancement il y a 6 mois.

Jobandtalent : les données clés

Fondateurs: Felipe Navio, Felix Ruiz Hernandez, Juan Urdiales, Tabi Vicuña

Création: 2009

Siège social: Madrid, Espagne

Secteur: RH

Activité: plateforme de mise en relation entre recruteurs et candidats

