TEMELION lève 3,2 millions d’euros pour simplifier la conception du bâtiment grâce à l’IA

Dans un secteur marqué par la complexité croissante des projets et la pression réglementaire, les Bureaux d’Études Techniques voient s’accumuler les tâches chronophages. C’est à ce maillon essentiel de la chaîne de construction que s’adresse Temelion, une jeune startup française qui développe une plateforme d’intelligence artificielle destinée à automatiser l’ingénierie de conception.

Basée à Paris et à Toulouse, la société entend libérer les ingénieurs des opérations répétitives, en leur permettant de se concentrer sur la dimension technique de leur métier. L’automatisation de la documentation, l’analyse des appels d’offres, la conformité réglementaire et la génération de propositions techniques font partie des premiers cas d’usage déjà intégrés. Progressivement, Temelion enrichit sa suite d’outils spécialisés dans l’électricité, le CVC et la plomberie, afin de proposer un environnement complet pour accélérer la conception et accroître la précision des livrables.

Pour ses fondateurs, l’enjeu ne se résume pas à un gain de temps. « Lors de nos premiers échanges avec les ingénieurs, nous nous attendions à une certaine forme de résistance vis-à-vis de l’IA. Au lieu de ça, c’est une frustration unanime face aux heures passées à traiter des documents qui nous a été partagée, un travail auquel aucun ingénieur n’avait jamais aspiré mais qui occupe pourtant une grande partie de leur quotidien. Temelion a été créé pour les libérer de ces tâches fastidieuses et leur permettre de se concentrer sur les dimensions techniques de l’ingénierie qu’ils aiment réellement », explique Jérôme Joaug, cofondateur et directeur produit.

Rodolphe Héliot, PDG et cofondateur, souligne pour sa part la portée du projet : « Cette levée de fonds permet à Temelion de réunir les meilleurs talents en IA et en ingénierie du bâtiment pour relever un grand défi de la construction, l’automatisation de la conception. Nous allons accélérer le développement de nos produits et leur mise sur le marché, avec l’ambition de devenir rapidement le partenaire technologique privilégié de nos clients, capable de les accompagner tout le long du cycle projet. »

Fondée en 2025 par Jérôme Joaug, Rodolphe Héliot et Sébastien Gilles, Temelion annonce aujourd’hui une levée de fonds de 3,2 millions d’euros en amorçage. Le tour a été mené par 360 Capital, avec la participation d’ISAI Build Venture, SE Ventures et Kima Ventures, ainsi que de business angels du secteur de la construction.