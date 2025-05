Sales Intelligence, le SaaS Tamtam lève 3 millions d’euros

En moins d’un an d’existence, la startup française Tamtam a pris place comme une nouvelle référence sur l’échiquier de la sales intelligence. Sa plateforme SaaS, conçue pour automatiser l’identification des meilleurs prospects et optimiser les ventes complexes, séduit déjà une trentaine d’entreprises. Elle vient d’annoncer un tour de financement de 3 millions d’euros pour accélérer sa croissance en Europe et se lancer sur le marché nord-américain.

La levée de fonds, menée par le fonds paneuropéen Varsity, a rassemblé Kima Ventures et plusieurs business angels issus de la FrenchTech, notamment Romain Niccoli (Pigment), Frédéric Kingue Johnson (Contentsquare) et Raphaël Boukris (Didomi).

Une IA métier centrée sur les ventes complexes

Tamtam cible le segment des ventes dites complexes, qui impliquent une connaissance approfondie des comptes, une cartographie précise des décideurs, et un travail d’analyse souvent chronophage. Sa plateforme outille les équipes sur trois leviers fondamentaux, le calcul du marché total adressable (TAM), l’identification du profil d’acheteur idéal (ICP), et l’intelligence de compte (Account Research).

Grâce à une base de données structurée sur plus de 70 millions d’entreprises, nourrie par des sources publiques (rapports, sites, interviews, discours), enrichie des CRM clients, et analysée via IA générative, Tamtam automatise des tâches à faible valeur pour recentrer les commerciaux sur les actions à fort impact. L’outil permet notamment d’identifier des entreprises « sosies » de clients existants, d’accéder à des organigrammes complets, et de préparer les rendez-vous de manière plus ciblée.

« Notre plateforme réalise en quelques secondes ce qui demande habituellement des heures de recherche. Elle ne remplace pas les commerciaux, elle les libère pour qu’ils puissent se concentrer sur la vente », explique François Misslin, CTO et cofondateur.

Une performance commerciale mesurée

Chez ses clients, l’usage de la plateforme aurait permis une amélioration moyenne de 57 % du taux de conversion des ventes et une hausse de 47 % de la valeur annuelle des contrats (ACV). Des performances qui, selon les fondateurs, valident la proposition de valeur du produit dès les premières phases de commercialisation.

« Grâce à une connaissance client beaucoup plus fine, la prospection devient plus pertinente, mieux ciblée et donc plus efficace. Ce gain de précision permet aussi aux équipes de consacrer davantage de temps à la relation client, ce qui se traduit mécaniquement par de meilleures performances », commente Édouard Epaud, CEO de Tamtam.

Structurer l’équipe, viser l’international

Forte de ses premiers succès, la startup ambitionne désormais de doubler ses effectifs pour renforcer ses équipes produit et commerciales. Le financement servira également à affirmer sa position sur le marché français et à structurer son expansion européenne, en s’appuyant sur ses premiers clients à dimension internationale (Contentsquare, Didomi, Weefin, lesBigBoss). Une implantation aux États-Unis est également à l’étude.