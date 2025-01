Sami rachète Good Steps pour accélérer la transformation ESG des entreprises européennes

Sami, startup spécialisée dans le domane de la décarbonation et du pilotage ESG des entreprises, annonce l’acquisition de Good Steps, une solution SaaS spécialisée dans la conformité CSRD et les stratégies RSE.

Créée en mars 2020, Sami s’est rapidement positionnée parmi les acteurs de la comptabilité carbone en Europe, séduisant près de 1 500 entreprises, dont les émissions représentent plus de 30 millions de tonnes de CO2e. Grâce à sa plateforme et à un réseau de plus de 100 cabinets de conseil partenaires, Sami a permis à ses clients de réduire leurs émissions de 3 % en valeur absolue en 2023.

Une collaboration qui transforme l’essai

Le rapprochement entre Sami et Good Steps débute en février 2024, avec un simple appel entre Nicolas, cofondateur de Sami, et l’équipe de Good Steps. Rapidement, les deux entreprises réalisent qu’elles partagent une vision commune : développer des outils SaaS puissants qui, combinés à l’expertise de consultants, permettent aux entreprises de piloter efficacement leurs données ESG et leurs transformations RSE.

En avril, les deux startups officialisent une collaboration. Good Steps devient alors le hub CSRD de Sami, et les premiers résultats sont immédiats. En quelques semaines, 15 commerciaux de Sami sont formés à la solution, boostant significativement la performance commerciale dès septembre. Les projections faites par la startup montrent un potentiel de 1 million d’euros d’ARR en 2025, uniquement grâce à cette collaboration.

Une acquisition stratégique sur un marché en consolidation

Lors de l’événement PRODURABLE en octobre 2024, Nicolas et Tanguy, les dirigeants de Sami, proposent à Good Steps de rejoindre leurs rangs. Cette opération répond à un besoin stratégique : intégrer en interne une solution CSRD performante et éprouvée pour renforcer l’offre de Sami.

Alexandre Meyer, CEO et cofondateur de Good Steps, résume l’enjeu :

« Les entreprises européennes veulent des réponses intégrées à leurs problématiques ESG et climat. Travailler avec Sami s’est imposé comme une évidence pour créer une offre complète et devenir un champion européen de la durabilité. »

Trois mois de discussions permettent de finaliser l’acquisition, avec l’intégration complète des équipes Good Steps en janvier 2025.

Une ambition commune pour l’Europe

Avec cette acquisition, Sami et Good Steps se fixent des objectifs ambitieux :

Accompagner 10 000 ETI européennes sur les enjeux climatiques, ESG et CSRD.

sur les enjeux climatiques, ESG et CSRD. Collaborer avec 500 cabinets partenaires .

. Contribuer à éviter 10 millions de tonnes de CO2.

Tanguy Robert, co-CEO de Sami, précise :

« Le reporting est essentiel, mais le passage à l’action est vital. En intégrant Good Steps, nous accélérons le développement de nos fonctionnalités CSRD pour offrir une plateforme qui aide vraiment les entreprises à améliorer leurs indicateurs ESG. »

Good Steps, fondée en 2021, s’est positionné parmi les acteurs spécialistes dans le pilotage stratégique RSE grâce à des fonctionnalités comme la cartographie des parties prenantes, l’analyse de double matérialité, ou encore l’aide à la rédaction des rapports CSRD. Avec plus de 200 entreprises clientes et 50 cabinets partenaires, la startup a trouvé un écho marché.

Une dynamique portée par l’innovation collective

Avec un marché en pleine expansion et une ambition de leadership européen, Sami, qui avait levé 4 millions d’euros en novembre 2022, veut confirmer sa position dans le pilotage de la transition durable des entreprises.