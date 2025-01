Sommet pour l’action sur l’IA : l’Europe étouffée par ses propres règles? / DeepSeek bouscule Meta et Open AI / Paul McCartney dénonce un « Far West »

Donald Trump mise sur une réglementation allégée, tandis que la Chine propulse DeepSeek au sommet en un temps record. Engoncée dans les contraintes de l’IA Act, l’Europe peut-elle encore prétendre jouer un rôle clé dans la course à l’innovation technologique ?

DeepSeek bouscule Meta et Open AI avec son modèle « frugal »?

La startup chinoise DeepSeek a révélé en début de semaine son modèle d’IA open source R1, qui rivalise significativement avec le modèle o1 d’OpenAI sur plusieurs benchmarks clés. Plus surprenant encore, l’entreprise affirme avoir formé R1 pour un coût de seulement 5,6 millions d’euros, un montant bien inférieur aux centaines de millions investis par les leaders américains.

Un chiffre qui n’a pas manqué de susciter un fort septiscisme de la part de nombreux experts, qui s’ils reconnaissent la puissance créative de la frugalité, estiment que de telles avancées nécessitent plus de ressources que celles déclarées par le CEO de DeepSeek. La conquête de l’IA s’est clairement transposée sur le terrain de la guerre psychologique.

Sur le plan du code, DeepSeek s’est appuyée sur des technologies ouvertes comme PyTorch et Llama pour développer R1. Pour Yann LeCun, Chief AI Scientist chez Meta, DeepSeek illustre parfaitement l’avantage de l’open source face aux modèles propriétaires.

Ce qui est vérifiable, c’est que l’assistant AI de DeepSeek est devenu l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store, dépassant ChatGPT. Il faut dire que l’app est disséquée par tous les développeurs américains s’intéressant au sujet.

Meta en alerte face à DeepSeek La percée de DeepSeek pousse Meta à réagir rapidement. Selont The Information, l’entreprise aurait mobilisé plusieurs « war rooms » dédiées à analyser les innovations techniques de DeepSeek, notamment son efficacité énergétique et son coût réduit. Meta envisagerait d’adopter des approches similaires, telles qu’une architecture modulaire, pour améliorer son propre modèle, Llama. Parallèlement, Mark Zuckerberg a annoncé une hausse de 60 % des dépenses en infrastructures IA, portant les investissements à près de 65 milliards d’euros en 2025, afin de rattraper son retard technologique.

High-Flyer Capital Management : le créateur de DeepSeek Basée à Hangzhou, High-Flyer Capital Management est un fonds quantitatif chinois fondé en 2015, spécialisé dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser ses stratégies d’investissement. L’entreprise s’est distinguée en construisant plusieurs supercalculateurs, alimentés par des GPU Nvidia, pour soutenir à la fois ses activités financières et ses projets de recherche en IA. QuantumLight : les VC remplacés par l’IA?

Avec QuantumLight, Nik Storonsky, CEO de Revolut, mise sur l’intelligence artificielle pour créer une rupture dans le capital risque, équivalente à l’arrivée des approches algorithmiques utilisées dans la finance sur Wall Street. Fondé en 2022, le fonds de 200 millions de dollars utilise un algorithme capable d’analyser et de sélectionner les meilleures opportunités d’investissement plus rapidement et précisément que 95 % des analystes travaillant au sein d’un fonds d’investissement. En deux ans, QuantumLight a investi dans 12 startups, reste à suivre les performances obtenues. Rendez vous au prochain épisode!

Trump favorable à un accord avec Oracle pour l’acquisition de TikTok?

L’administration Trump travaillerait à un accord visant à transférer le contrôle des opérations mondiales de TikTok à Oracle et à un groupe d’investisseurs américains, tout en laissant ByteDance, propriétaire chinois de l’application, conserver une participation minoritaire. Ce projet, en cours de négociation, prévoit qu’Oracle supervise les algorithmes et la collecte des données, répondant ainsi aux exigences de sécurité nationale. Estimée à au moins 200 milliards d’euros, TikTok fait face à une pression légale pour se séparer de ByteDance sous peine de bannissement aux États-Unis.

Paul McCartney dénonce un « Far West » numérique lié à l’IA

Dans une interview à la BBC, Sir Paul McCartney a dénoncé les propositions du gouvernement britannique qui permettraient aux développeurs d’IA d’utiliser des contenus en ligne sans l’accord explicite des auteurs. Selon lui, ces changements risquent de priver les artistes de leurs revenus et de décourager la créativité. Bien qu’il reconnaisse les usages bénéfiques de l’IA, comme lors de la reconstitution vocale de John Lennon pour la dernière chanson des Beatles, Sir Paul a averti que ces mesures pourraient créer un « Far West » numérique où les droits des créateurs ne seraient plus protégés.

Andreessen Horowitz ferme son bureau londonien pour se recentrer sur le marché américain

Andreessen Horowitz (a16z), l’un des plus grands fonds de capital-risque au monde, a annoncé la fermeture de son bureau à Londres, moins de deux ans après son ouverture.

