[SCALE] HIBOO veut optimiser l’usage d’engins de chantier afin de réduire les émissions inutiles de CO2.

Le secteur industriel, particulièrement le BTP et la location de matériel, fait face à un défi majeur: une utilisation inefficiente de leurs engins de chantier et véhicules. Selon la fédération française des bâtiments et travaux publics, environ 37% du fonctionnement des engins de chantiers, fonctionnant principalement au diesel, est au ralenti, pouvant monter jusqu’à 70% pour certains équipements entraînant une perte considérable d’énergie. Hiboo se propose de résoudre ce problème en améliorant la productivité et l’efficience énergétique des flottes d’équipements industriels mobiles grâce à une exploitation judicieuse des données émises par ces matériels.

HIBOO se concentre sur la collecte et la gestion des données pour les équipements de ses clients. Leur plateforme est conçue pour traiter des données issues de diverses marques d’équipements, les rendant homogènes et facilement accessibles. Leur proposition de valeur principale est de permettre à leurs clients de prendre le contrôle total des flux de données liés à leur équipement, ce qui facilite une compréhension approfondie et l’optimisation des opérations sur le terrain.

Créée en 2017 par Francois Jacob, Charles et Clément Benard. HIBOO boucle un 3eme tour de table de 9,3 millions portant à 13,2 millions d’euros les fonds levés depuis sa création. Cette opération a réuni ISAI BUILD VENTURE, DUGUTRE INDUSTRY VENTURE, RING CAPITAL, CITIZEN CAPITAL .