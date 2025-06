Arlequin AI lève 4,4 millions d’euros pour structurer une nouvelle génération d’IA stratégique

À l’heure où les grands modèles de langage occupent une place centrale dans l’écosystème de l’intelligence artificielle, certains acteurs choisissent de développer des technologies complémentaires, centrées sur la lecture, la structuration et l’analyse des données à grande échelle. C’est le positionnement d’Arlequin AI, une jeune entreprise française spécialisée dans l’analyse des dynamiques sociales numériques. Sa technologie repose sur une approche non générative, fondée sur des algorithmes d’intelligence artificielle non supervisée.

Fondée en 2024 par Hugo Micheron, chercheur en géopolitique et en sciences sociales, et Antoine Jardin, ingénieur de recherche au CNRS et spécialiste en data science, Arlequin AI développe des outils destinés à restituer une vision claire et exploitable de données complexes et hétérogènes. Leur solution principale, HuDEx (Human Data Explorer), permet de détecter, organiser et interpréter les dynamiques sociales et narratives à partir de corpus bruts, qu’ils soient textuels, visuels ou sonores.

Une technologie construite pour comprendre plutôt que produire

Arlequin AI n’a pas pour objectif de générer du contenu ou de simuler une interaction humaine, comme c’est le cas avec les interfaces basées sur les LLM (Large Language Models). La startup veut fournir aux analystes, aux décideurs et aux institutions des outils pour structurer, comprendre et suivre des flux informationnels massifs.

HuDEx peut traiter des données multilingues, structurées ou non, et restituer une lecture synthétique des structures narratives et des signaux émergents. Le fonctionnement repose sur une analyse sans requêtes où l’utilisateur importe ses données, et l’outil réalise un traitement intégral, sans dépendre d’un modèle pré-entraîné ou d’un prompt. Cette approche vise à limiter les biais, tout en garantissant la reproductibilité et l’auditabilité des résultats.

Applications concrètes et domaines d’usage

La technologie développée par Arlequin AI est déjà utilisée dans plusieurs contextes professionnels. Elle a notamment été déployée auprès de ministères, de groupes privés et de médias publics comme Radio France. En juin 2025, elle a permis le traitement massif des données en ligne issues du Grand Débat National, démontrant sa capacité à structurer des discussions publiques à grande échelle.

Au-delà du secteur public, Arlequin AI propose également des cas d’usage dans la finance (détection de signaux faibles, veille réglementaire), la logistique (anticipation des ruptures), la gestion des risques réputationnels, ou encore la lutte contre la désinformation.

Un modèle technologique modulaire et souverain

Sur le plan technique, Arlequin AI a fait le choix d’une architecture modulaire, reposant sur des composants open source spécialisés, qu’elle assemble et adapte en interne. Les algorithmes sont conçus pour fonctionner aussi bien sur des GPU que sur des CPU, permettant des déploiements sur site dans des environnements sensibles.

L’entreprise revendique une autonomie complète sur son pipeline technologique, sans dépendance à des modèles externes ni à des plateformes cloud non européennes. Ce choix vise à répondre aux exigences croissantes de souveraineté numérique et à garantir la confidentialité des données traitées.

Un financement pour renforcer l’industrialisation de la solution

Afin d’accompagner l’industrialisation de ses outils, Arlequin AI annonce une levée de 4,4 millions d’euros en amorçage. Ce tour de table est mené par Vsquared Ventures, fonds allemand spécialisé dans la deeptech. Il réunit également 10x Founders, Kima Ventures, Better Angle, ainsi que plusieurs investisseurs privés français, dont David Meneret, Arthur Dénouveaux, Éric Le Maire, Julien Codorniou et Julien Lesaicherre.

Cette levée de fonds permettra à l’entreprise de doubler ses effectifs en R&D, de renforcer ses capacités de déploiement on-premise, et d’élargir sa présence à l’échelle européenne. Arlequin AI compte actuellement une vingtaine de collaborateurs, issus à la fois des sciences sociales, de l’informatique, et de l’ingénierie des systèmes complexes.