Self-stockage: YouStock lève 3,7 millions d’euros auprès d’Amavi Capital

Après avoir levé 2,3 millions d’euros auprès de First Risk Capital et Bpifrance en janvier dernier, la startup monegasque YouStock réalise un tour de table de 3,7 millions d’euros auprès d’Amavi Capital, fonds spécialiste de la PropTech européenne, de Région Sud Investissement et du business angel Jean-Luc Haddad, fondateur et président de Grospiron International.

Lancé en 2015 par Alexis Bouresche (CEO) et Pierre Charvet (COO), YouStock développe une solution de self-stockage, à destination des habitants des grandes villes. Concrètement, elle permet à ses clients de stocker des biens physiques et d’en disposer, démocratisant ainsi le stockage d’objets personnels. YouStock ambitionne ainsi de renouveler le marché du garde-meubles en proposant des stockages sur-mesure, que les clients peuvent gérer depuis la plateforme. Il peuvent récupérer les objets souhaités grâce à un inventaire en ligne avec un QR code, sous 48 heures.

Un besoin d’optimisation de l’espace

Un concept propulsé pendant le confinement et qui répond à un besoin d’optimisation d’espace. Le modèle semble convaincre puisque YouStock compte désormais plus de 1 200 clients actifs, soit une augmentation de 90% par rapport à 2020. L’inflation du prix du m2, à Paris notamment, pousse de plus en plus d’habitants à trouver des solutions pour stocker leurs effets personnels.

Sur ce marché, il existe d’autres plateformes, à l’instar de Une pièce en plus ou Shurgard. « Le succès de notre service sur Paris, Monaco et Nice confirme la pertinence d’une offre comme YouStock dans les grandes villes », commente Alexis Bouresche, CEO YouStock. « En offrant aux citadins le modèle le plus juste, simple et économique, nous aspirons à devenir rapidement un acteur incontournable. Cette levée de fonds apparaît comme une réelle opportunité de nous imposer sur tout l’hexagone dans les prochains mois. »

La startup basée à Monaco ambitionne désormais de s’étendre en France et à l’internationale, en ouvrant notamment une antenne à Lyon début 2022. YouStock prévoit également de développer l’intégration des processus d’automatisation sur les acheminements et le stockage, pour une solution plus flexible.

YouStock : les données clés

Fondateurs : Alexis Bouresche et Jacopo Marzocco

Création : 2015

Siège social : Monaco

Secteur : Self-stockage

Activité : transport et stockage de biens physiques

Financement : 3,7 millions d’euros auprès d’Amavi Capital.