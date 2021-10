Tilak Healthcare lève 7 millions d’euros pour mettre les jeux vidéo au service de la santé visuelle

Les jeux vidéo ne sont plus simplement conçus pour divertir. Ils deviennent de plus en plus des plateformes éducatives, à l’image de PowerZ, le projet d’Emmanuel Freund, co-fondateur de Blade, ainsi que des outils pour suivre l’évolution de certaines pathologies dans le secteur de la santé. Après plusieurs années chez Gameloft, l’un des principaux développeurs de jeux mobiles dans le monde, Edouard Gasser a croisé la route du professeur José-Alain Sahel, fondateur de l’Institut de la vision et chef du département d’ophtalmologie à l’université de Pittsburgh. Cette rencontre a donné naissance à Tilak Healthcare qui mélange jeux vidéo et santé.

En effet, la société mise sur le gaming pour améliorer le suivi de patients atteints de maladies chroniques ophtalmiques comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) ou la rétinopathie diabétique. Il s’agit d’un enjeu mondial puisqu’au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d’une déficience visuelle touchant la vision de près ou la vision de loin, selon l’Organisation mondiale de la Santé. Pour au moins 1 milliard de ces personnes, soit près de la moitié d’entre elles, la déficience visuelle aurait pu être évitée ou n’a pas encore été prise en charge, indique également l’instance.

3 000 patients utilisent le jeu en France

Dans ce contexte, la solution OdySight permet au médecin et au patient de suivre en temps réel l’évolution de la maladie via un jeu vidéo mobile. «Le jeu vidéo est un formidable outil d’engagement», estime Edouard Gasser, fondateur de Tilak Healthcare. Prescrit par le médecin, celui-ci intègre des modules médicaux et des puzzles pour entraîner et tester la mémoire visuelle. Quand le patient est en train de jouer, le médecin reçoit en temps réel les données d’acuité visuelle générées dans le jeu. En cas de changement de la vision, une alerte est émise pour avertir le médecin et le patient.

Proposée gratuitement au médecin et au patient, la solution est distribuée grâce à un partenariat avec le groupe pharmaceutique suisse Novartis. A terme, Tilak Healthcare vise un remboursement de l’application par la Sécurité sociale. Aujourd’hui, il y a environ 7 000 ophtalmologistes en France, dont environ 1 500 rétinologues. «Parmi ces spécialistes, 300 ont commencé à prescrire la solution à plus de 3 000 patients», indique Edouard Gasser. Et d’ajouter : «En utilisant des outils de télésurveillance comme OdySight, le patient va se suivre de manière beaucoup plus fréquente, et on arrive à récupérer 10 à 15 fois plus de données que dans un parcours de soin traditionnel. En récupérant des données à la maison, on aide le médecin dans son cabinet à prodiguer de meilleurs soins.»

Une expansion vers les États-Unis et d’autres pathologies ?

Fondée en 2016, la société annonce aujourd’hui un tour de table de 7 millions d’euros mené par Elaia. Swen Capital Partners, Matmut Innovation et iBionext Growth Fund, investisseur historique, ont également participé à l’opération. Cette levée de fonds doit permettre à la société de s’étendre à l’international, notamment en Espagne et en Belgique en Europe, ainsi qu’aux États-Unis. «Les États-Unis représentent 55% du marché de la rétine», précise Edouard Gasser.

En parallèle, l’entreprise française prévoit de diversifier son offre avec le lancement d’OdySight Care, une solution de télésurveillance de la vision destinée aux entreprises de santé pour répondre aux enjeux de suivi régulier pendant les essais cliniques et aux mutuelles pour aider à la prévention santé. Mais Edouard Gasser voit déjà plus loin : «On pourrait aller vers d’autres pathologies, comme les neurosciences. Notre savoir-faire, on va pouvoir le décliner vraisemblablement dans d’autres aires thématiques d’ici trois ou quatre ans.»

Tilak Healthcare : les données clés

Fondateur : Edouard Gasser

Création : 2016

Siège social : Paris

Secteur : MedTech

Activité : jeu vidéo mobile pour améliorer le suivi de patients atteints de maladies chroniques ophtalmiques

Financement : 7 millions d’euros en octobre 2021…