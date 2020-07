Sequoia mène un tour de 100 millions de dollars dans l’app chinoise de lecture interactive Kuaidian

Comme souvent, la Chine est un réservoir à nouvelles pratiques en matière de consommation numérique. Le succès de Kuaidian, une app de lecture communautaire et interactive le montre encore.

Kuaidian qui revendique déjà 5 millions d’utilisateurs actifs par jour, vient de réaliser un tour de table de série C de 100 millions de dollars mené par Sequoia Capital China. Les précédents investisseurs, GGV Capital et Morningside Venture Capital ont également participé. Ce montant vient s’ajouter aux 47 millions de dollars déjà levés, selon les données de Crunchbase.

30 000 courtes vidéo

Fondé en 2017 et basé à Pékin, Kuaidian réunis auteurs et lecteurs sur sa plateforme. Les contenus sont spécialement pensés pour être lus sur le mobile et s’affichent à la façon de textos. L’expérience est également hautement interactive puisque les lecteurs peuvent laisser des commentaires, créer leur propres nouvelles, en écrire à plusieurs ou même jouer le rôle de personnages dans ce courtes vidéo qu’ils publient ensuite sur la plateforme.

De son côté, Kuaidian propose aussi l’adaptation vidéo de certaines nouvelles, avec des épisodes qui ne durent pas plus de 5 minutes chacun et également conçus pour être regardés sur mobile. La plateforme génère des revenus grâce à la publicité en ligne et aux abonnements premium. Selon les données de la startup, la plateforme abrite 30 000 courtes vidéo crées par la communauté et qui sont consommées par 70% des utilisateurs de la plateforme.

Avec ce tour de table, Kuaidian prévoit de construire son écosystème de contenus, optimiser sa plateforme et recruter des talents.

L’exemple de l’Américain Quibi, la plateforme de streaming de vidéos courtes pensées pour les smartphones, montre qu’il n’est pourtant pas si facile de se saisir des opportunités offertes par l’utilisation massive du téléphone portable. En effet, après son lancement et avril dernier et l’offre de 3 mois gratuits, seuls 8% des utilisateurs sont passés à un compte payant.