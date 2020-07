Facebook supprime des comptes pour « comportement inauthentique coordonné »

Facebook a annoncé mercredi la suppression pour désinformation coordonnée de dizaines de comptes dans plusieurs pays, en particulier certains liés au président brésilien Jair Bolsonaro et qui encore récemment publiaient des messages sur la pandémie de Covid-19.

Ce réseau d’action « inauthentique coordonnée » au Brésil se concentrait sur une audience domestique et, « même si les auteurs ont tenté de dissimuler leurs identités et coordination, notre enquête a trouvé des liens avec des personnes liées au Parti social-libéral » du président brésilien d’extrême droite ainsi qu’à l’entourage de Jair Bolsonaro lui-même et de ses fils Eduardo et Flavio, précise Nathaniel Gleicher, chargé de la politique de sécurité de Facebook.

De Facebook à Instagram

Le groupe américain a par conséquent supprimé 35 comptes Facebook, quatorze pages et un groupe ainsi que 38 comptes sur sa filiale Instagram, ayant généré au total 1 500 dollars de recettes publicitaires. Environ 883 000 comptes suivaient une ou plusieurs de ces pages, 350 comptes avaient rejoint ce groupe et environ 917 000 personnes suivaient un ou plusieurs des profils Instagram.

M. Gleicher a précisé que Facebook avait également supprimé des comptes pour désinformation coordonnée ayant leur origine au Canada, en Equateur, en Ukraine et aux Etats-Unis, mais avec des thèmes allant parfois au-delà de leurs frontières.

Des suppressions aux Etats-Unis aussi

Aux Etats-Unis, ce sont de vieilles pages de Roger Stone, un très proche compagnon de route du président américain Donald Trump, qui ont été supprimées. C’est la récente publication de documents amassés durant l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016, qui a permis aux limiers de Facebook de mesurer l’ampleur du réseau créé par Roger Stone, un ami de longue date du président américain, personnage aussi haut en couleurs que sulfureux.

Elles ont été fermées au nom du « comportement inauthentique coordonné ». « Nous voulons nous assurer que ces moyens -pour la plupart dormants- ne peuvent pas être réactivés et utilisés dans l’élection à venir » en novembre, a affirmé M. Gleicher.

La plateforme, qui avait déjà découvert une partie du réseau en enquêtant sur les tentatives des Proud Boys, un groupe d’extrême droite banni du réseau en 2018, a bloqué plusieurs dizaines de comptes et pages, eux-mêmes suivis par 260 000 abonnés ainsi que 4 comptes Instagram. Ce réseau de désinformation était le plus actif entre 2015 et 2017. C’est dans le cadre de l’enquête Mueller que Roger Stone -qui s’est autoproclamé « spécialiste des coups fourrés » et porte un tatouage de Richard Nixon entre les omoplates- a été condamné à 40 mois de prison pour parjure. Le premier réseau social du monde précise que ces comptes n’ont dépensé que 308.000 dollars en publicités et ont payé en dollars.