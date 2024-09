Série A pour Wegrow afin de développer sa plateforme de partage des meilleures pratiques

Wegrow, une plateforme logicielle basée à Paris qui permet aux entreprises de partager et d’implémenter efficacement des meilleures pratiques, a levé 7 millions d’euros lors d’un tour de financement de Série A. Ce tour a été mené par Nauta Capital, avec la participation de Wille Finance et des investisseurs existants Shapr Ventures, Scalefund, VU Venture Partners et she1K.

Une solution pour réduire les inefficacités dans les grandes organisations

Wegrow s’attaque à un problème courant dans les grandes organisations : la tendance à « réinventer la roue » au lieu de réutiliser des pratiques déjà éprouvées. Ce phénomène est estimé par la Harvard Business Review comme étant responsable de pertes annuelles de 31 milliards de dollars pour les entreprises du Fortune 500. La plateforme de Wegrow, alimentée par l’intelligence artificielle, vise à atténuer ces pertes en facilitant le partage de connaissances entre les différentes divisions et fonctions au sein des grandes entreprises. Elle permet ainsi de gagner du temps et d’améliorer la rentabilité en rationalisant la collecte, le partage et la réutilisation des meilleures pratiques.

Développement et expansion

Avec ce nouveau financement, Wegrow envisage d’étendre les capacités de sa plateforme au-delà des fonctions marketing et ventes, pour inclure des solutions personnalisées pour les départements finance, chaîne d’approvisionnement, R&D et ressources humaines. La startup continuera à se concentrer sur l’amélioration de la productivité de ses clients en intégrant des solutions basées sur l’IA.

Réactions des investisseurs

Borja Breña, associé chez Nauta Capital, a commenté : « Wegrow permet aux grandes entreprises de maximiser l’engagement de leurs équipes et l’adoption des meilleures pratiques grâce à une solution assistée par l’IA. Nous avons été impressionnés par les résultats obtenus par leurs clients et par l’engagement de Wegrow à résoudre les inefficacités au sein des grandes organisations. »

Perspectives

Ce financement de Série A marque une étape importante pour Wegrow, qui cherche à consolider sa position sur le marché et à élargir son offre de solutions. La startup continue de servir des clients dans divers secteurs, notamment l’alimentation et les boissons, la technologie et les produits pharmaceutiques, avec des entreprises telles que Mondelez, Bayer, Campari, HP, Kraft Heinz, Nestlé, Henkel, et Suntory.

Wegrow prévoit de continuer à développer sa plateforme pour répondre aux besoins croissants de ses clients, en mettant l’accent sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des processus internes dans les grandes organisations.